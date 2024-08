Leonardo Bungs: “lo importante es que estamos todos bien… después de esta situación no sé cómo seguir”

Un incendio se desató en una vivienda de la ciudad ubicada en calle French casi esquina La Rioja en la noche de este domingo, causando daños materiales muy importantes, y sin causar víctimas fatales.

Desde Defensa Civil informaron que hubo una adulta mayor que fue rescatada y asistida por Acción Social y que puede haber paredes que se pueden derrumbar debido a las rajaduras que sufrieron por las altas temperaturas.

Las causas sobre el inicio del siniestro están siendo investigadas por los peritos.

Vía Tres Arroyos dialogó con Leonardo Bungs, propietario de la vivienda siniestrada:

Leonardo en el momento del incendio no se encontraba en el domicilio y fue advertido por su madre, quien era la única moradora en ese momento sobre lo que estaba sucediendo: “Recién ahora estoy cayendo sobre lo que sucedió. Anoche lo único que quería era encontrar a mi hija que no sabíamos si estaba dentro o no, y que mi mamá estuviera bien”.

“El incendio se desató aproximadamente a las 10 de la noche del domingo – relató - esa es la hora en la que me llama mi mamá por teléfono porque yo no estaba. Por suerte mi mamá no estaba durmiendo. La vivienda es una sola casa pero está dividida”.

“De las habitaciones no quedó nada. Se cayeron los revoques y el cieloraso, se partieron las paredes que comunican a la casa de mi mamá, así que también está complicada esa parte porque no es solamente en mi casa, sino la de mi mamá también está toda llena de humo sin lugar a dudas porque se mete porque se filtra por diferentes lugares”.

“Lo más importante es que estamos todos bien que mi mamá pudo darse cuenta y salir a tiempo, que ni mi hija ni yo estábamos ahí”.

“Después de una situación como esta no sé cómo se sigue ni por donde se empieza para poder reconstruir. Cuando veo la casa me doy cuenta que es imposible, o no sé ni por dónde arrancar, es muy angustiante”.

Leonardo además mencionó que después del siniestro la familia se dividió. Su hija pasó la noche en la casa de su novio, Leo en la casa de otra hija y su mamá en la casa de la hermana de Leonardo.

Bungs también agradeció a la gente que se acercó a ayudarlos en este dificilísimo momento: “Mucha gente se acercó a ayudarme y me están ayudando, me siento acompañado por gente amiga. Y estoy muy agradecido con la gente que es muy solidaria”.

Leo trabaja como mensajero y además cocina milanesas para vender emprendimiento que lleva adelante con una de sus hijas.

Rifa Solidaria

Para ayudar a Leonardo Bungs a reconstruir su casa se puede adquirir una Rifa Solidaria con un valor de $2000 transferids al alias: Leo.bung.prov y que consta de los siguientes premios:

1º premio: Prenda de Espíritu Indumentaria

2º premio: Prenda de Espíritu Indumentaria

3º premio: Prenda de Espíritu Indumentaria

4º premio: Sándwich a elección con guarnición de papas fritas del Food Truck “Los Nietos”

5º premio: Orden de Compra por 10.000 pesos en Ciomma Lencería.

Se agradece a todo aquel emprendedor que quiera ayudar donando algún premio.

El sorteo se realizará cuando se vendan todos los números.