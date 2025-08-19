Un incendio se registró dentro de una casa en la ciudad de Córdoba este martes 19 de agosto por la mañana. Una patrulla de policías se presentó en el lugar inmediatamente y rescató a una mujer del dantesco escenario.

Bomberos contuvieron un incendio dentro de una casa de Córdoba

El episodio ocurrió antes de las 9.30 de la jornada dentro de la morada ubicada en las calles López de Vega y Lavalleja de barrio Alta Córdoba. Por causas que se tratan de establecer, una vela o un fósforo que entró en contacto con una cortina, las llamas empezaron a correr.

Un llamado al 911 alertó de una gran columna de humo saliendo de la vivienda y los uniformados respondieron al deber. Ivan López y Luciano Quinteros fueron los primeros en llegar.

Los policías Ivan López y Luciano Quinteros.

“Era impresionante”: hablaron los policías que rescataron a una mujer de un incendio en Córdoba

La cantidad de humo y el avance del incendio los obligaron a ingresar por el patio trasero. “Era impresionante el fuego. No podíamos pasar por delante y los vecinos nos permitieron ingresar por el patio trasero”, describieron, en diálogo con El Doce.

Los efectivos quitaron la reja de la ventana, entraron y salvaron a una señora de 44 años. Ella fue trasladada a un centro médico de manera preventiva y los héroes fueron atendidos por una ambulancia para recuperar el oxígeno.