Tragedia en el interior de Córdoba: un hombre y un niño murieron en un incendio

Una profunda conmoción embarga a la comunidad de Villa del Rosario, en el departamento de Río Segundo, tras un incendio que ocurrió en la madrugada de este domingo. El trágico suceso, registrado alrededor de las 5.30 en una vivienda ubicada en una zona campestre de la localidad, resultó en la pérdida de dos vidas y dejó a cuatro personas con serias afectaciones.

Un hombre y un niño murieron en un incendio en Córdoba

Según información proporcionada por la Policía de Córdoba, las víctimas fatales son un hombre de 48 años y un niño de 10. Ambos murieron como consecuencia directa de las llamas que consumieron la estructura de la casa familiar.

Además, otras cuatro personas debieron recibir asistencia médica urgente debido a las heridas sufridas. Entre los afectados se encuentran dos menores, cuyas edades son 7 y 15 años respectivamente, y dos mujeres adultas. Todos ellos presentaron quemaduras de distinta consideración, lo que requirió su rápido traslado a un hospital local para recibir el tratamiento adecuado.

Actualmente, las autoridades judiciales y policiales se encuentran abocadas a la investigación de este lamentable hecho. El objetivo principal es determinar las causas que originaron el incendio en la residencia rural, un proceso que involucra peritajes y recolección de pruebas en el lugar de la tragedia.