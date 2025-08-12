Vía Córdoba / Incendios

Combaten un incendio en basurales clandestinos en Córdoba: hay alerta por los vientos

Defensa Civil y Bomberos contienen los focos ígneos registrados en la zona norte de la ciudad.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

12 de agosto de 2025,

Combaten un incendio en basurales clandestinos en Córdoba: hay alerta por los vientos
Combaten dos incendios en basurales de Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba colabora con Bomberos de Villa Allende y Córdoba para controlar el fuego en dos grandes basurales ubicados sobre las avenidas Spilimbergo y Roque Arias. Se trata de sitios descritos como focos infecciosos con riesgo ambiental.

Combaten un incendio en basurales de Córdoba

De acuerdo a la Municipalidad, ambos espacios son limpiados con frecuencia. Asimismo, los dueños de los espacios fueron denunciados por el Ejecutivo debido a la inacción frente a la generación de estos focos infecciosos y con riesgo ambiental.

El incendio se registra en la zona norte de la ciudad. (Foto: Municipalidad de Córdoba)
El incendio se registra en la zona norte de la ciudad. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

En lo que va del mes, Defensa Civil acompañó y asistió a los Bomberos de la Provincia en la contención de incendios de pastizales en cinco locaciones y otros cinco basurales de la ciudad.

Hay riesgo extremo por incendios

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió un alerta a la población para extremar los cuidados ante el riesgo de incendios en toda la provincia. La medida se extenderá hasta el jueves 14.

También, solicitó a los vecinos que cuando detecten algún tipo de incendio o columnas de humo, se comuniquen al 103 de Defensa Civil, al 0800-88-FUEGO o al 100, correspondiente a la división Bomberos.

Temas Relacionados

MÁS DE Incendios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS