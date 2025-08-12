Combaten un incendio en basurales clandestinos en Córdoba: hay alerta por los vientos

Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba colabora con Bomberos de Villa Allende y Córdoba para controlar el fuego en dos grandes basurales ubicados sobre las avenidas Spilimbergo y Roque Arias. Se trata de sitios descritos como focos infecciosos con riesgo ambiental.

Combaten un incendio en basurales de Córdoba

De acuerdo a la Municipalidad, ambos espacios son limpiados con frecuencia. Asimismo, los dueños de los espacios fueron denunciados por el Ejecutivo debido a la inacción frente a la generación de estos focos infecciosos y con riesgo ambiental.

El incendio se registra en la zona norte de la ciudad. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

En lo que va del mes, Defensa Civil acompañó y asistió a los Bomberos de la Provincia en la contención de incendios de pastizales en cinco locaciones y otros cinco basurales de la ciudad.

Hay riesgo extremo por incendios

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió un alerta a la población para extremar los cuidados ante el riesgo de incendios en toda la provincia. La medida se extenderá hasta el jueves 14.

También, solicitó a los vecinos que cuando detecten algún tipo de incendio o columnas de humo, se comuniquen al 103 de Defensa Civil, al 0800-88-FUEGO o al 100, correspondiente a la división Bomberos.