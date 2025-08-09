La Municipalidad confirmó las sustancias responsables del olor nauseabundo en Córdoba. Los ensayos químicos fueron parte de un primer ciclo de estudios realizados por técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Tecnológica Nacional.

La Municipalidad confirmó las sustancias responsables del olor nauseabundo en Córdoba

Los resultados brindaron una baja peligrosidad de los residuos arrojados y quemados, tanto en componentes del aire como en el suelo. En cuanto al aire, el informe de caracterización de olores identificó al Disulfuro y Trisulfuro de Dimetilo, como las sustancias responsables del mal olor. “Estos compuestos azufrados tienen una fuerte actividad odorífera”, aclaró la Municipalidad.

Basural que es el foco de los olores en la ciudad de Córdoba. (Municipalidad)

Los expertos analizaron muestras de suelo para evaluar la presencia de contaminantes nocivos. Los resultados se ubicaron por debajo de los límites máximos permitidos según la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y otras normativas complementarias vigentes en nuestro país.

Cómo sigue la investigación del olor nauseabundo en Córdoba

Sin embargo, es necesario un monitoreo y posibles trabajos de remediación, a cargo del propietario o responsable del terreno. Ante este escenario, la Municipalidad de Córdoba presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno VII de la ciudad, a cargo de Raúl Garzón, contra los responsables de la quema ilegal de residuos en el basural a cielo abierto de propiedad privada.

Por otro lado, la Municipalidad recalcó que el terreno no posee autorización para la disposición o tratamiento de residuos sólidos urbanos o industriales. Como si fuera poco, tiene residuos y materiales en condiciones irregulares, representando un grave daño ambiental.

La decisión de la Municipalidad contra el basural que provocó el olor nauseabundo en Córdoba

Por orden del Fiscal, la Unidad Especial de Bomberos (Duar), miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba y de la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad trabajan en el sector para sofocar las emisiones del humo y nuevos arrojos. “Además de las multas y sanciones por la falta de mantenimiento, los titulares deberán hacerse cargo de los costos de los operativos de limpieza municipales”, concluyó.