Bomberos del sur de la provincia de Córdoba sofocaron un incendio dentro de una casa. Una niña de 7 años, una mujer de 29 y un hombre de 44 fueron internados producto de las quemaduras que sufrieron tras el dantesco episodio.

Se incendió por completo una casa en Córdoba: una niña de 7 años fue internada

El suceso ocurrió durante la madrugada de este sábado 9 de agosto en la ciudad de Río Cuarto. Precisamente, en una vivienda de la calle 33 de Villa Dalcar de barrio La Cava, según confirmó la Policía en el comunicado matutino.

Tres personas fueron hospitalizadas tras un incendio en Río Cuarto, sur de la provincia de Córdoba.

Los uniformados voluntarios extinguieron las llamas y trasladaron hacia un nosocomio local a las personas. Alli, constataron quemaduras de distinta consideración e intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Finalmente, constataron daños totales en la morada y ahora investigan las causas y condiciones del incendio.