La crítica lapidaria que recibió Wanda Nara por parte de esta primerísima figura: “Está muy humillada”

Después de los incontables ataques mediáticos que Wanda Nara ha propiciado en contra de Mauro Icardi, el público que la sigue se dividió. Están los que la aplauden y también están los que la repudian. Ahora bien, Moria Casán se encuentra en el medio de ambos bandos y lo confirmó con la más reciente declaración que dio.

La primerísima figura de la Argentina fue entrevistada por “LAM” desde el teatro y, como era de esperarse, en la nota referida salió a relucir el tema Wanda Nara. Lejos de evitar opinar al respecto, Moria Casán dijo: “Ella está muy humillada”.

Luego, Moria Casán aclaró su pensar sobre Wanda Nara: “Es una madre que yo admiro, como mujer y empresaria. No es fácil andar por la vida siendo mujer de futbolistas, con diferentes colegios, diferentes idiomas, arraigarse, desarraigarse, eso es indiscutible”.

Luego, Moria Casán se refirió al ex de Wanda Nara, Mauro Icardi: “En este caso creo que ella siguió a este chico y le salió un hábil declarante y bravo”. Aunado a ello, la actriz sacó a colación a la China Suárez: “Yo creo que él se enamoró desde el primer día que se encontró con la piba en París y no lo pudo resolver y lo está resolviendo ahora”.

Luego de dar su percepción de los hechos, Moria Casán habló puntualmente de la postura de Wanda Nara: “Por eso yo creo que ella está muy humillada. Ella piensa que todo lo que hace él es por venganza y yo creo que todo lo que hace él es porque está enamorado”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Moria sumó: “Ella está dolida. Hay que entender, hay que ponerse en el lugar de todos. Yo le tengo simpatía a Wanda, pero creo que tiene una locura con no soltar a este chico”.

También, Moria dejó entredicho que Wanda Nara en ocasiones cruzaría los límites por la fijación que tendría con Mauro: “Es una mujer que está fuera de eje. Está dolida y puede hacer cualquier cosa”.

Qué dijo Moria Casán sobre la China Suárez

Durante la entrevista con “LAM”, Moria Casán también opinó de la China Suárez, quien actualmente también se encuentra enfrentada a Wanda Nara por los temas que respectan a Mauro Icardi.

En ese sentido, Moria comentó: “Es una chica que ha hecho su carrera con base en su belleza, con base en ser actriz. La que no habla gana”.

La China Suárez formará parte de la segunda temporada de "En el Barro".

No obstante, Casán concluyó: “Ella juega a un enigmático y siempre se forma sobre ella una cosa cinematográfica. Está en la boca de todos, pero demuestra ser una mina que no es alcanzable. No está disponible y ahí está la magia”.