El aclamado consejo que le dio Moria Casán a Wanda Nara después de las fuertísimas denuncias que hizo contra Mauro Icardi

Durante las últimas horas, Wanda Nara llegó a la Argentina después de cumplir con su agenda laboral en Estados Unidos y, como era de esperarse, apuntó fuertemente contra Mauro Icardi.

En esta oportunidad, la mediática se quebró en vivo al hablar de la supuesta violencia de género que habría vivido por parte del deportista y, además, dejó entredicho que la China Suárez estaría embarazada. Ante el escándalo que se armó debido a tales declaraciones, Moria Casán plantó su postura a través de X.

Qué consejo le dio Moria Casán a Wanda Nara

La opinión de Moria Casán destacó luego de que el periodista Nacho Rodríguez compartiera una publicación en X que decía: “Dos días tardó Wanda Nara en querer ser más noticia que lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi, ¿Lo peor? La falta de agenda del mundo del espectáculo que le da entidad".

Nacho Rodríguez sobre el accionar de Wanda Nara.

Minutos más tarde, Moria Cásan comentó la publicación del periodista. En principio, la actriz escribió lo siguiente: “Pobre mina. Hoy la escuché y sentí su dolor, está rota”. Luego, la presentadora argentina aconsejó a Wanda Nara.

Puntualmente, Moria Casán dijo: “Que suelte al hombre que formó, que asuma, que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”.

Moria Casán sobre Wanda Nara.

De esa manera, Moria Casán aconsejó a Wanda Nara y su comentario fue muy aclamado en X. Hasta el momento la publicación de la actriz recibió más de 2 mil likes y 312 compartidos.

Como parte del respaldo hacia Moria Casán, muchos cibernautas concluyeron que Wanda Nara estaría todavía aferrada a Mauro Icardi, razón por la cual no ha dejado de hablar sobre su persona estos últimos meses y, constantemente, realiza fuertes denuncias en su contra.

En X, cibernautas deploran el accionar de Wanda Nara.

Además, algunos usuarios consideran que Wanda Nara sobrepasó los límites de lo mediático al quererse comparar con Julieta Prandi, una mujer que sufrió por muchos años violencias de todo tipo por parte de su exesposo Claudio Contardi, quien hoy se encuentra encarcelado y así lo estaría por más de 18 años.