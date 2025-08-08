El polémico “piropo” de Moria Casán a Mario Pergolini: “Vos no sos p...”

El nombre de Moria Casán volvió a marcarse dentro de las tendencias en X debido a un icónico momento que protagonizó en el piso de “Otro día perdido”, el nuevo programa que conduce Mario Pergolini en El Trece.

Más exactamente, la situación mencionada se vivió mientras estaban en vivo, casi al final del formato, cuando Moria Casán debía agradecerle a Mario por la invitación especial que le hizo al ciclo en cuestión.

Mario Pergolini. Foto: captura pantalla.

El piropo viral que Moria Casán le hizo a Mario Pergolini

Para cerrar con broche de oro la entrevista realizada a Moria Casán, Mario Pergolini expresó: “Me quedaría todo el día charlando con vos, es superagradable, es superinteresante. Ya hemos charlado en otras etapas de nuestras vidas”.

Luego, Moria Casán respondió: “Hemos charlado antes, me invitaste a tu radio, que yo nunca voy a la radio, y a la tuya fui”. En ese contexto, la mediática actriz argentina olvido las cámaras y simplemente dijo lo siguiente: “No es para halagarte, pero siempre me pareciste un tipo vanguardista, un tipo con otro concepto. Y ¿sabes lo que más me gusta tuyo Mario Pergolini? Que no sos pajero“.

Como era de esperarse, Mario se quedó sin el habla y, lo único que comentó fue: “No sé qué decirte”.

Luego, Moria Casán se explicó mejor para evitar los malos entendidos: “Parece una vulgaridad, pero quiere decir que no sos un tipo libidinoso”. Asimismo, la vedette siguió: “Mario es un hombre que mira bien a las mujeres, no tiene la malicia que tienen algunos con ese poder mediático que poseen”.

Aunado a ello, Moria remarcó: “Hay tan pocos hombres hoy en día”. Y, Mario retomó la palabra para referirse al cumplido de su invitada: “Te agradezco el halago. Déjame disfrutarlo”.

Moria Casán en el programa de Mario Pergolini.

Mientras Mario disfrutaba del momento, Moria Casán concluyó: “Él siempre mantuvo una distancia. La mayoría no respeta”. Y, para cerrar, Pergolini bromeó: “Voy a hacerme una remera que diga ‘no soy pajero’”.