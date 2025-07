Viviana Canosa explotó de bronca contra Mario Pergolini y lo acusó de lo peor: “Con los niños no”

En días pasados, Mario Pergolini regresó oficialmente a la pantalla chica con un programa de entrevistas llamado “Otro día perdido”, mismo que se emite a través de la pantalla de El Trece. Tras su vuelta a la televisión, el presentador fue duramente criticado por Viviana Canosa.

Antes de que se originara la crítica de Viviana Canosa, se había armado todo un revuelo en las redes sociales, puesto que, como primer invitado, Mario entrevistó al influencer Martín Cirio, quien tuvo problemas con la Justicia en el pasado. Esto debido a unos tuits que hizo sobre el abuso infantil.

Martín Cirio mostró su casa de campo por dentro.

Incluso, Martín decidió irse de Argentina por la problemática en cuestión y, aunque ahora está de regreso en los medios, hay quienes todavía recuerdan su oscuro pasado.

Frente a esta situación, Mario Pergolini expresó lo siguiente en su programa televisivo: “La verdad que tuvo un inconveniente por una estupidez, una denuncia falsa. Pero no es que lo cancelaron en redes. Fue la policía a su casa. Pudo haber tenido un problema tremendo, lo tuvo. La verdad, que lo que pasó Martín en la vida es una locura, y que él haya salido, lo haya levantado y lo haya contado, es admirable”.

Mario Pergolini. Foto: captura pantalla.

Como era de esperarse, hay quienes apoyaron la postura de Mario Pergolini ante los hechos, pero otros tantos la repudiaron, como es el caso de Viviana Canosa.

Viviana Canosa contra Mario Pergolini y Martín Cirio

La periodista publicó en X algunos de los tuis que hizo Martín en su momento y escribió: “En el prime time. Memoria”.

Luego, Viviana Canosa fue aún más fuerte con su crítica y realizó otra publicación en la que textualizó: “Y no me digan que es humor. No es gracioso. Con los niños no”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Viviana Canosa le dedicó un último posteo a Mario que dice: “Cada uno sabrá por qué defiende lo indefendible. Sos cómplice o denunciante. Abrazo a todos. Infórmense”.

Viviana Canosa sobre Martín Cirio.

Actualmente, la opinión sigue dividida. Por una parte, están los que respaldan a Viviana Canosa debido a lo que hizo en su momento Martín Cirio y, por otro lado, hay quienes apoyan a Mario, en cuanto a dejar el pasado atrás y empezar a transitar nuevos capítulos.