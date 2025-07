Viviana Canosa se fue de El Trece antes de lo previsto con un picante descargo: “Este medio es hipócrita y corrupto”

Durante las últimas horas, Viviana Canosa se despidió oficialmente de “Viviana en Vivo”, programa que conducía frente a la pantalla del Canal 13. La conductora podía seguir (por contrato) en el ciclo ya referido hasta el 31 de julio, pero decidió bajarse antes y, en su discurso final, explicó el motivo.

Aseguran que el programa de Viviana Canosa no se emitirá más.

Viviana Canosa dejó El Trece con un discurso emotivo y al mismo tiempo picante

En principio, Viviana Canosa agradeció al equipo interno de su programa por el soporte que le dieron mientras encabezaba el formato desde El Trece. Luego, la periodista dijo: “Me voy muy contenta. Si hubiera sido tibia, este programa duraba 4 años, pero soy Viviana Canosa, soy intensa y me duelen las cosas que pasan”.

Luego, Viviana Canosa se refirió al escándalo que se armó por la última denuncia pública que realizó en contra de algunas figuras de la Argentina: “Yo hago denuncias y políticamente, tengo una postura y me planto. Hay víctimas y puede haber más”.

Sin embargo, Viviana no quiso profundizar más en ese punto y, decidió focalizarse en la despedida del Canal 13: “Estoy sumamente agradecida a todos ustedes que me acompañaron y me acompañan”, dijo.

Además, la presentadora de televisión sumó: “Muchos pensaron que me iba a ir a las puteadas, que me iba a ir llorando, desagradecida, triste, eso jamás. No nos pusimos desacuerdo en lo que queríamos hacer, yo quería una cosa y ellos querían otra, pero eso no quiere decir que yo me vaya mal. Me voy bien, le agradezco a Adrián (Suar), a Pablo (Codevila) y a todas las personas que me trajeron y a las que entendieron que unos días más no podría estar”.

Por su parte, Viviana Canosa se refirió a la postura de vida que decidió tomar desde hace ya algún tiempo: “Hace ya mucho tiempo que mi decisión es ser feliz con lo que tenga, con lo que pueda. Los grises me cuestan mucho en la vida. No sé vivir la vida si no es intensamente. Todo lo que hice o dije me lo banqué”.

Después, Canosa bromeó al referirse al papá de su única hija: “Alguien que quiero mucho me dijo: ‘Te vas a quedar a vivir en El Trece’. Claramente, mi exmarido no es la persona que más me conoce. ‘Hacela bien que te quedas a vivir en el canal’, me decía. Claramente por eso nos divorciamos, hice las cosas a mi estilo y más allá de todo siendo quien soy”.

Sumado a ello, Viviana Canosa remarcó: “Me tocó estar del lado políticamente incorrecto. Sobre todo en un medio tan hipócrita, careta y corrupto a veces. Tan misógino también”.

Luego, la profesional aclaró que, pese a dejar El Trece, no se queda desamparada: “No me quedo sin trabajo, tengo el streaming y tengo propuestas de hacer todos los días”.

Belén Ludueña reemplazaría a Viviana Canosa en El Trece.

Por último, pero no menos importante, Viviana Canosa explicó el motivo por el cual decidió adelantar su despedida del Canal 13: “Sabía que si terminaba hoy iba a terminar con alegría y si me iba el jueves ese ánimo iba a decaer”. A la par, la cuenta oficial de @PtcRecargado informó en X que María Belén Ludueña se hará cargo de la condición de “Viviana en Vivo” hasta que finalice oficialmente el formato.