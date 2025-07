“Quiero Justicia”: Flor Peña apuntó fuertemente contra Viviana Canosa tras conocer la denuncia por trata de menores

Florencia Peña se hizo presente en Instagram con un contundente descargo en contra de Viviana Canosa, quien hace aproximadamente 3 meses denunció ante la Justicia una supuesta trata de personas y, lo que es peor aún, señaló en la causa los nombres de las figuras más relevantes de la Argentina, entre los que destaca el de la actriz.

Cabe aclarar que, el descargo de Florencia Peña se dio tras el levantamiento del secreto de sumario de la causa que investiga la denuncia antes referida.

Flor Peña explotó contra Viviana Canosa

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Florencia comunicó: “Luego de una extensa y difícil espera, finalmente hemos tenido acceso al sumario judicial iniciado a partir de la denuncia pública realizada por Viviana Canosa, vinculada a una supuesta red de trata de personas”.

Luego, la reconocida actriz y presentadora argentina siguió: “Al revisar el expediente, nos encontramos con un conjunto de elementos que carecen de sustancia probatoria, sin fundamentos sólidos ni argumentos que justifiquen el tiempo y los recursos que este proceso ha requerido por parte de la Justicia”.

Florencia Peña apuntó contra Viviana Canosa.

Asimismo, Florencia Peña se mostró no solamente sorprendida por la “fragilidad” de la denuncia, sino indignada por la exposición mediática que se hizo a raíz de la misma. “Haber comprobado que no existía sustento en las acusaciones, no alcanza para reparar el daño sufrido”, dijo.

Después, Florencia se refirió a los difíciles momentos que enfrentó desde que su nombre sé vínculo directamente con la denuncia de Viviana Canosa: “Esta situación afectó a nuestros familiares, a nuestros entornos afectivos, y a quienes, sin buscarlo, quedaron atrapados en una historia ajena y dolorosa”.

Si bien Florencia agradeció el rol que cumplió la Justicia en todo el proceso, aún no se siente satisfecha con el levantamiento del secreto de sumario, razón por la cual dijo: “Nuestro compromiso es claro, no por revancha, sino por Justicia. No solo por quienes ya fuimos dañados, sino por quienes podrían estar en riesgo si este tipo de denuncias vuelven a repetirse”.

Por último, pero no menos redundante, la actriz concluyó: “Confío en que la Justicia avanzará para esclarecer por completo lo ocurrido y para que, si corresponde, los responsables asuman las consecuencias”.

Florencia Peña tras la apertura de la denuncia de Viviana Canosa.

Además, al pie de la publicación realizada en Instagram, Florencia mencionó al reconocido abogado Fernando Burlando y remarcó: "Que los responsables de esta denuncia falsa asuman las consecuencias. No quiero revancha, quiero Justicia“.

Famosos apoyan públicamente a Flor peña.

Tras el contundente descargo de la ex “Casados con Hijos”, el actor Benjamín Vicuña y las conductoras Georgina Barbarossa y Verónica Lozano, mostraron su apoyo en la sección de comentarios.