Flor Peña reveló el insólito motivo por el cual su hijo Toto la hizo perder 8 millones de dólares

Florencia Peña siempre se mostró como una mamá presente, abierta y defensora de la libertad de sus hijos. Esta vez, en una entrevista con Tatiana Schapiro, la actriz reveló cómo su hijo Tomás “Toto” Otero, con una simple pero firme decisión, resignó lo que podría haber sido una carrera millonaria.

La historia que compartió Florencia no tardó en captar la atención. Porque detrás de esos “8 millones de dólares” que menciona la actriz, hay mucho más que un número: hay una lección de vida.

La decisión que cambió la vida de Toto Otero, el hijo de la actriz

Desde chico, Toto mostró habilidades deportivas. Entrenaba en clubes con proyección profesional y su futuro en el fútbol parecía prometedor. Pero con el tiempo, y escuchándose a sí mismo, eligió otro rumbo.

“Él decidió en un momento y dijo ‘quiero vivir’”, contó Flor. Esa frase resumió todo: su hijo priorizó su bienestar y felicidad por encima de cualquier expectativa económica.

La anécdota tomó un giro gracioso cuando Toto vio el pase millonario de su excompañero, Federico Redondo, al Inter Miami. De inmediato, le envió un mensaje a su mamá: “Mirá lo que me perdí”. El pase había sido valuado en 8 millones de dólares.

De las canchas a la pastelería: el presente laboral de Toto, el hiijo de Flor Peña

Lejos de lamentarse, Toto encontró su pasión en otro ámbito: la gastronomía. Apostó por abrir su propio emprendimiento de pastelería, que hoy ya tiene nombre propio: Alfit Alfajores. Allí ofrece alfajores, brownies, tortillas, cookies y bombones bajo un mismo concepto: ofrecer alimentos sin harinas ni azúcares refinadas.

Comprometido con su nuevo camino, Toto se perfeccionó, obtuvo su título de pastelero y sigue apostando a su proyecto con entusiasmo. Florencia, por su parte, no podría estar más orgullosa. “Siempre le digo que lo más valioso es hacer lo que te llena el alma. No importa cuánto dinero puedas ganar si no sos feliz con lo que hacés”, afirmó.