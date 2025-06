Juan Otero y su novio fueron a ver la obra de teatro de Flor Peña y se mostraron más enamorados que nunca

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, hizo su primera aparición pública junto a su novio, Mateo Lofeudo, en un evento que no podía ser más especial: el estreno del musical Pretty Woman, protagonizado por su mamá.

Juan Otero compartió fotos con su novio Mateo.

Con tan solo 16 años, el joven influencer decidió mostrarse sin vueltas y compartió con los medios su felicidad por este nuevo capítulo personal. Acompañado de Mateo, de 18 años, Juan no solo habló abiertamente sobre su relación, sino que también enfrentó con madurez y claridad las críticas que surgieron en redes sociales tras blanquear el romance.

Juan Otero se cansó y enfrentó las críticas por su novio Mateo

En una entrevista con la cuenta Visionshow, Juan reveló cómo fue el primer encuentro con su novio: “Nos conocimos saliendo de joda”. Por su parte, su pareja sumó más detalles: “Nos conocimos en Pinamar. Estamos muy bien juntos”. Aunque oficializaron su relación hace apenas tres meses, ambos aclararon que el vínculo entre ellos comenzó mucho antes, ya que se conocían desde hacía más de un año.

Al ser consultado por las críticas que surgieron en torno a la diferencia de edad con su pareja, Juan respondió con firmeza. “Las críticas no me importan. Hice un comunicado más que nada para no decir más nada de eso y que no se hable más del tema. Estoy feliz, estoy contento. Estoy seguro de la persona que me acompaña”, expresó, dejando en claro que no está dispuesto a dejar que los comentarios negativos afecten su presente.

Juan también hizo hincapié en el impacto de las redes sociales y cómo influyen en las opiniones ajenas. “Todo el mundo es opinólogo ahora. Me parece terrible, pero es entender el juego de las redes sociales”, afirmó, visiblemente molesto por los comentarios infundados.

Por su parte, Lofeudo sumó una reflexión sobre la fortaleza del vínculo que los une: “Lo que importa es que nos amamos, nos respetamos, nos valoramos el uno al otro y eso, para los dos, es lo que nos alcanza”.