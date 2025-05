Quién es Mateo Lofeudo, el nuevo novio de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña.

En las últimas horas, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su nuevo novio. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotos que reflejan la complicidad y felicidad que vive en este momento de su vida.

En las imágenes se los puede ver abrazados, sonriendo y disfrutando de un viaje juntos, lo que generó una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

“Carrete del amor después de este hermoso viaje”, escribió Juan junto a la publicación, dejando en claro que atraviesa una etapa plena a nivel sentimental y sin ocultar su felicidad. La publicación no tardó en viralizarse y sumar miles de “me gusta”, consolidando aún más su vínculo con el público que lo sigue desde muy joven.

Juan Otero y Mateo Lofeudo.

Según trascendió en redes sociales, el nombre del novio de Juan es Mateo Lofeudo. Entre sus pasiones se encuentran el mundo automotor y la parrilla, ya que disfruta tanto de los autos como de preparar asados.

También se dio a conocer que Mateo Lofeudo, el novio de Juan Otero, tiene una hermana menor llamada Sofía, con quien mantiene un vínculo muy cercano. En sus redes sociales, suele compartir momentos familiares que reflejan lo importante que es para él pasar tiempo con sus seres queridos.

Familia de Mateo Lofeudo.

Además de disfrutar de reuniones con amigos, recientemente realizó un viaje a México junto a su familia, experiencia que también documentó en sus publicaciones. Durante esa escapada, mostró su lado aventurero al manejar un cuatriciclo, una actividad que parece disfrutar con entusiasmo. Su estilo de vida al aire libre, la conexión con sus afectos y su amor por la adrenalina lo definen como una persona sociable, activa y muy unida a su entorno.

El vínculo que tiene Juan Otero con su padre

A pesar de que siempre tuvo mucha libertad en su crecimiento, ya que como el sostiene su mamá lo dejó descubrir su propio estilo para vestirse y su personalidad carismática. Juan causa furor a donde va con sus looks súper cancheros y su simpatía única. Sin embargo, el joven contó en una entrevista que no siempre fue tan sencillo para él sobre todo en la relación con su padre Mariano Otero.

“¿Le costó a tu papá tu honestidad tan brutal?”, le preguntó el periodista de Infobae al hijo de la actriz. A lo que Juan respondió con sinceridad sobre su crecimiento y cómo tuvo que derribar los prejuicios que tenía su padre.

“100 % le recostó. Al principio no le gustaba, por ahí me pintaba las uñas, me maquillaba y hacía cosas que a él le resultaban lo peor del planeta. Sentía que eso que veía, no era yo. Me ha pasado de salir con cartera y que él me diga ‘ah, trajiste una cartera’”, comentó Juan Otero.

“Y a raíz de mis sentimientos en ese momento yo dije ‘bueno, no quiero más esto’. Lo sentía como medio innecesario. Así que intentaba ir lo más ‘normal’ posible”, agregó el hijo de la actriz y el músico.

Tomás "Toto" Otero, el hijo mayor de Florencia Peña y Mariano Otero. Gentileza Instagram.

“¿Cuándo sentís que cambió la relación con él?”, le preguntó el periodista. “Cuando yo empiezo a decir ‘hasta acá o me entendés o me entendés’. Si él no me entendería, no tendría casi relación. Pero como me entiende estamos formando una relación muy linda”, manifestó Juan Otero.

“Siento que siempre proyectaron en mí cosas diferentes. Papá siempre intentó más de cuidarme. Y mamá siempre me intentó de inculcar la libertad. Entonces era como muy difícil porque él me decía lo negativo de esto y mamá lo positivo de esto. Pero hoy en día, sé qué tomar de cada uno”, agregó el hijo de la actriz y el músico.