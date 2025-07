Jenifer Lauría, la ex Gran Hermano, mostró un adelanto exclusivo de su producción para DivasPlay

Jenifer Lauria se hizo un lugar destacado en el mundo de las redes sociales. Desde su paso por Gran Hermano, la influencer consolidó una comunidad de más de 400 mil seguidores en Instagram, donde comparte tanto sus looks más cancheros como momentos íntimos de su vida cotidiana.

En esta oportunidad, la exhermanita hizo uso de sus redes sociales para dar un gran anuncio: comenzará a formar parte de una plataforma de contenido para adultos. Junto con una imagen en la que se la puede ver con una musculosa crop top y ropa interior en rosa y blanco, Jenifer anunció su llegada a DivasPlay.

“Bienvenida”, escribió la plataforma junto a la foto de la exhermanita, alentando a sus seguidores a que conozcan su perfil.

La dura ruptura con Nano Vaschetto: “Me dejó por WhatsApp”

Mientras se mantiene activa en redes y sigue cultivando su faceta como influencer, a Jenifer también le tocó atravesar hace pocos meses un proceso personal complejo: su reciente separación de Giuliano “Nano” Vaschetto, a quien conoció dentro de la casa de Gran Hermano. La relación, que había comenzado con intensidad, llegó a su fin en medio de polémicas.

En una entrevista para un stream de DirecTV GO, Lauria rompió el silencio y reveló detalles del doloroso final: “Él dice ‘terminamos bien’. No terminamos bien nada, no mientas”, disparó. Según contó, fue él quien le puso punto final a la relación por mensaje de WhatsApp y, días después, se enteró a través de una seguidora que estaba paseando con su ex en Carlos Paz.

La influencer no ocultó su decepción y aseguró que entregó todo en el vínculo. “Yo aposté a estar con él… Estuvo viviendo en mi casa”, remarcó, mientras denunciaba haber sido víctima de insultos por parte de la expareja de Vaschetto. “Siempre era el problema yo”, concluyó, visiblemente dolida.