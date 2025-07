Valentina Cervantes entrenó junto a Enzo Fernández y presumió su figura con un conjunto deportivo al cuerpo para el infarto

Valentina Cervantes no para de crecer en el mundo digital y ya se posiciona como una de las influencers más destacadas del momento. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, impone tendencia y se consolida como una referente de estilo. Aunque muchos la conocieron por su relación con Enzo Fernández, Valentina logró trazar su propio camino y hoy brilla con luz propia en el universo de la moda.

En esta oportunidad, Valentina decidió compartir con sus seguidores en Instagram una serie de fotos de su rutina matutina de entrenamiento junto a su pareja. Desde Miami, la morocha posó frente al espejo del gym con un conjunto deportivo negro de calzas y top.

“Morning routine”, escribió en el epígrafe de la publicación en la que también apareció Enzo Fernández, vestido con una musculosa blanca y sumandose al entrenamiento de su pareja.

Se filtró una foto de Valentina Cervantes en su adolescencia: el impactante antes y después

En las redes sociales, se volvió viral una foto de Valentina Cervantes cuando era adolescente y su cambio generó impacto en sus seguidores. En la imagen, se ve a la famosa con alrededor de 14 y 15 años con sus hermanos. Valentina aparece con el mismo color de pelo y peinado que ahora a sus 24 años. Los cambios que se ven en la foto demuestran el crecimiento de la modelo desde su adolescencia a su vida adulta.

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dejar comentarios opinando del cambio en Valentina. “Las cejas la hacían muy diferente, además de ser una foto de adolescente y estar con algunos kilos de más, no hay forma de encontrar a esta mujer fea”; “Si buscás una foto de la pubertad es obvio que va a cambiar”; “15 años tenía en esa foto. La gente crece y cambia y se hace retoques si quiere, ¿cuál es el problema?“; y ”Amo como nadie va a bardear a esa mina, que literalmente no HAY NADA para reclamarle", fueron algunos de los mensajes.