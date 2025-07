Flor Peña cargó contra Marcelo Tinelli y reveló lo peor: “Le debe a mi hijo”

Marcelo Tinelli es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina con su clásico programa Bailando por un Sueño, además de ser la cabeza detrás de grandes producciones del país con su productora Laflia junto a Chato Prada y Fede Hoppe. Sin embargo, esta semana corrió el rumor de que la empresa está por cerrar.

“En relación con algunas noticias que están difundiendo sobre el supuesto cierre de la productora Laflia, quiero decirles que eso es falso. La productora no cierra, sigue con los proyectos que tenía en curso para este año y para el próximo, tanto a nivel local como internacional”, aclaró Tinelli tras la versión de cierre.

El descargo de Marcelo Tinelli

“Lo único que se está haciendo es una reestructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país”, agregó el conductor.

Si bien Tinelli aclaró que no cierra su productora, muchos famosos que trabajaron en algunos de sus proyectos, como el bailando o cantando, salieron a hablar y le exigieron que les pague el sueldo que les debe.

Florencia Peña destrozó a Marcelo Tinelli y reveló que le debe plata

Ahora, Florencia Peña rompió el silencio y habló de la situación que vive el productor, ya que ella fue la conductora de El Cantando el año pasado.

“¿Te pagó a vos Marcelo? Porque Luisa Albinoni contó que no le habían pagado el Cantando”, le preguntaron a Florencia en Puro Show. “No, me deben a mí y a mi hijo, yo intenté que no se filtrara”, comentó Flor sobre la situación de crisis que vive la productora de Tinelli.

“Estamos esperando que nos paguen, nos deben bastante, estoy yendo por la vía judicial, esperando que se resuelva antes”, contó la actriz sin filtros.

Luego le preguntaron si le sorprende la situación que vive Tinelli con su empresa. A lo que Flor Peña manifestó: “Yo hablé con Marcelo en el verano y él me prometió que se iba a poner al día. Estamos en julio”.