¿Deja la televisión? el nuevo proyecto de Marcelo Tinelli que dejó a todos en shock.

Con Videomatch, Marcelo Tinelli hizo reír a diversas generaciones y catapultó a figuras como Pachu Peña, Pablo Granados, Carna, Diego Pérez, entre otros comediantes. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, el estilo humorístico de estos artistas comenzó a quedar atrás, y fue el Bailando el que logró cautivar a una nueva audiencia.

Toti, Pablo, Pachu y todo el equipo de humoristas que acompañaba a Marcelo Tinelli en el exitoso programa de los '90.

Ahora, el conductor más influyente de la televisión argentina parece regresar a sus raíces y ha lanzado una nueva propuesta que generó grandes expectativas: ha convocado a humoristas.

El nuevo proyecto de Marcelo Tinelli que impactó a todos

A través de sus redes sociales, Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores con un anuncio que generó gran repercusión. “Estamos buscando nuevos humoristas, para un proyecto muy importante. Si tenés material en video, te pido que lo mandes, así te lo evaluamos. Los quiero”, escribió en sus stories. Más adelante, brindó más detalles sobre la convocatoria y aclaró que el material debe ser enviado directamente a él, a Federico Hoppe o a Guillermo Hoppe.

En 2022, Marcelo apostó a recuperar la esencia de Videomatch con un regreso cargado de nostalgia y viejos integrantes del ciclo, pero el intento no prosperó. Al respecto, Diego Korol —quien no participó de ese revival, pero sí fue una figura clave en el éxito de Sin Codificar— compartió una mirada crítica sobre las razones del fracaso: “El humor no es reiterar lo que hiciste. La gente no quería ver políticos. Meté la imitación de un conductor, de una actriz, pero no metas políticos. El humor hoy tiene otras cosas, hay que buscarlas porque el humor cambia y hay que estar atentos”.

Para Diego Korol, “propuestas como El Insoportable generaron más melancolía que risa, es que ya estamos en edad de ser abuelos”. Con su experiencia en el medio, el humorista fue más allá en su análisis: “El humor no es solo los tipos que están adelante de la cámara, sino también los que están atrás: el guionista, el vestuario, toda esa corriente creativa, que si no la tenés y no la renovás, veinte años después terminás haciendo algo emotivo pero no gracioso”, concluyó.