El picante comentario de Flor Peña a su hijo, Juan Otero, en el Cantando 2024: “¿Quién sos, nene?”

Juan Otero es el segundo hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, que desde muy chico mostró su fanatismo por el trabajo de su mamá y por estar en la televisión. Hoy disfruta a pleno de su momento de fama, ya que tiene un programa de streaming, muchos seguidores en redes sociales y forma parte del Cantando 2024, el cual conduce la actriz.

El día esperado para la familia llegó y Juan, el hijo de Flor Peña debutó en la pantalla de América TV con su presentación. Al llegar al piso, su mamá quien está a cargo de la conducción del programa no pudo evitar las lágrimas al ver a su hijo de 15 años tan decidido y carismático.

Flor Peña presentó a su hijo, Juan, en el Cantando 2024 y se emocionó

Juan se presentó seguro y le pidió a su mamá que no intervenga en las devoluciones del jurado sino le gusta lo que le dicen. Luego cantó “Can´t stop the feeling” de Justin Timberlake con su compañera Bianca Zoppini.

Cuando terminó de cantar, Flor Peña se mostró conmovida y con lágrimas en los ojos viendo a su hijo cumplir su sueño. “Me mata ver a mi hijo. Es muy emocionante, más allá de lo que el jurado tenga para decir. Te amo”, le dijo la actriz a Juan.

“Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta, y más allá de que vas a crecer, y estás creciendo y sos chico, ver cómo siempre fuiste a eso, a cumplir tus sueños. Eso es lo que más orgullo me da de vos”, agregó visiblemente emocionada Flor Peña.

Luego antes de pasar al jurado, la actriz y conductora manifestó: “Ahora voy a llorar por lo que le va a decir el jurado. Otros llantos”.

Por su parte, el jurado del Cantando 2024 elogió la presentación del joven de 15 años. Aníbal Pachano le puso un 8, Milett Figueroa un 9, Marcelo Polino un 5 y Flavio Mendoza tuvo el puntaje secreto.

La emoción de Flor Peña al presentar a su hijo en el Cantando 2024

El polémico comentario de Flor Peña a su hijo Juan Otero en su debut

La conductora intentó calmar a su hijo que viene recibiendo muchas críticas en redes sociales por sus dichos sobre sus otros compañeros. En este caso, el influencer contó que se había enojado con Coti Romero, quien cantó el primer día y su mamá fue tajante.

“Yo conté que ella no me respondió el mensaje que le mandé y a mí eso no me gusta”, dijo Juan Otero. Ante esto, la conductora le contestó picante: “Tampoco vos ¿quién sos? el hijo de Florencia Peña”.

“El futuro ganador del Cantando 2024″, agregó el participante. Pero su mamá fue por más y comentó: “¿Quién sos vos? escúchame, pará que recién arrancás, nene. Coti tiene un poquito más de hora de televisión que vos”.