Así reaccionó Flor Peña a la participación de su hijo en el Cantanto 2024: “Fue muy rápido”

Marcelo Tinelli regresará las competiciones de la mano de América TV. Luego de su éxito con el Bailando 2023, el periodista decidió traer de vuelta un formato que fue sumamente popular: el Cantando 2024.

Milett Figueroa cantando. Foto: captura pantalla

La nueva edición de la competición comenzará el próximo 16 de septiembre. Allí, 18 participantes de la farándula mostrarán sus grandes dotes en el canto.

Ahora bien, la conducción del programa estará a cargo de Flor Peña. Este será un desafío diferente por una gran novedad: Juan Otero, el hijo de la actriz, formará parte del Cantando 2024.

“Quería anunciarles algo que nos pone muy, pero muy contentos, la conductora del Cantando 2024 que vamos a hacer por la pantalla de América a mitad de septiembre, después del programa de Angelito (De Brito), después de ‘LAM’, va a ser Florencia Peña”, anunció Marcelo Tinelli en sus redes sociales.

Cuál es la postura de Flor Peña a trabajar con su hijo en el Cantando 2024

La mediática expuso su opinión en una nota para el Programa Intrusos. Allí, destacó sus primeras sensaciones al recibir la propuesta de Marcelo Tinelli sobre su conducción.

“Me llamó Marcelo y me preguntó cómo la vibraba. Yo soy muy intuitiva y cuando siento que algo puede ser, lo siento en el momento, y me re vibró. Me encanta conducir y me divierte”, aseveró la actriz sobre su nuevo proyecto con Marcelo Tinelli.

Seguidamente, Flor Peña determinó que se encontraba emocionada de compartir la experiencia con su hijo. En este aspecto, recalcó que ambos se encontraban muy felices de esta experiencia.

Tomás "Toto" Otero, el hijo mayor de Florencia Peña y Mariano Otero. Gentileza Instagram.

“Está copado y yo también estoy copada con que él esté. Fue muy rápido que lo decidimos. Cuando el jurado le diga algo a mi hijo, va a salir la conductora como siempre”, reveló Peña sobre estar en el Cantando 2024 con su hijo.

La vida de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, ante las cámaras

Desde otro aspecto, Juan Otero decidió hablar con Infobae sobre su vida en el mundo del espectáculo. Ahí, destacó que desde pequeño reconoció que las personas estaban interesados por su vida.

El hijo de Flor Peña da que hablar con sus looks.

“Porque mientras tanto, yo no me daba cuenta de que la gente sabía tanto de mí. Caía de eso cuando alguna maestra me comentaba sobre mi fin de semana… Qué hacía. Qué opinaba. Sí, la pasaba en casa. ¡Todo el mundo conoció mi infancia!”, reconoció el joven sobre su vida ante las cámaras.