Marcelo Tinelli confirmó que una famosa actriz conducirá el Cantando 2024: ¿quién es?

Cada vez falta poco para el Cantando 2024, la competencia creada por Marcelo Tinelli donde los nombres más destacados del espectáculo presentan sus dotes de canto a nivel nacional.

La nueva edición del certamen tendrá su debut el próximo 16 de septiembre por América TV. Ahí, competirá mano a mano con el nuevo reality show de parejas de Alejandro Fantino en El Trece, desde las 22:00.

Las disputas por la conducción del Cantando 2024

Ahora bien, hubo diferentes percances respecto a quién sería el conductor de la competencia. En principio, la modelo Paula Chaves iba a asumir el rol tras tener algunas conversaciones con Tinelli.

Sin embargo, con el pasar de los días, Chaves comenzó a dudar sobre el proyecto debido a la cantidad de días que tenía que estar y por el ingreso económico. Fue así como esta semana se conoció que la modelo no conduciría el programa.

“Paula está indecisa, parece que se pudrió todo entre Tinelli y Paula (...)Él Cantando se va a hacer lunes, en vivo y los martes y los miércoles se van a grabar los otros cuatro programas de la semana. Cuando empiecen las eliminaciones, serán todas en vivo, y Paula quizá tenga que venir un jueves a sacar un sobre solamente y para una mujer es más jodido que Tinelli porque se tiene que poner el vestido de nuevo y maquillarse”, destacó de Brito sobre por qué Paula Chaves no será la nueva conductora del Cantando 2024.

“Y ella está en con los tres pibes y los nueve perros, en chancletas y cebándole mate a Pedro en su casa y no quiere ir desde San Isidro hasta Balvanera. Y ahí ya no son tres días, son cuatro; y ya no es lo mismo”, continuó el conductor.

Tras este percance, Marcelo Tinelli decidió contar con otra persona para hacer la conducción de su programa.

Quién será la nueva conductora del Cantando 2024

Finalmente, Marcelo Tinelli comunicó en sus redes sociales que Florencia Peña sería la nueva conductora del Cantando 2024.

“Quería anunciarles algo que nos pone muy, pero muy contentos, la conductora del Cantando 2024 que vamos a hacer por la pantalla de América a mitad de septiembre, después del programa de Angelito (De Brito), después de ‘LAM’, va a ser Florencia Peña. Estamos muy contentos (...). Estoy muy contento de que Flor vuelva a América, la admiro mucho profesionalmente, me encanta como conductora, como actriz, como cantante y profesionalmente. Es un lujo, un placer, un honor que sea la conductora del Cantando 2024″”, anunció el periodista.