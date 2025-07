Adiós a los pies congelados: el trucazo casero para proteger tu calzado y no pasar frío

Llegó el invierno 2025 y las bajas temperaturas no se hicieron esperar. Hay veces que los abrigos, los calzados y los accesorios del momento no son suficientes para no pasar frío. Es por eso que se puede recurrir a técnicas caseras que refuerzan las prendas.

Uno de los problemas clásicos de la temporada son los pies fríos, algo que por más que tengas medias térmicas, cuesta calentarse y genera malestar. Esto aumenta si hay que estar en ambientes completamente fríos como la montaña, andar en moto, bicicleta o en espacios a bajas temperaturas extremas.

Si bien existen calzados especiales, muchas veces se siente igual el frío, o son muy caros de comprar. El usuario de TikTok @ramagua90 mostró su técnica casera para que el calzado absorba el frío y no se sufran las bajas temperaturas.

Cómo evitar el frío en los pies: el truco casero con lo que hay en casa

Para eso se necesita un parasol de auto, el que se usa para cubrir el parabrisa, una tijera y las plantillas normales del calzado.

Estirar el parasol, marcar el molde con una plantilla normal y cortar. Se obtiene una plantilla súper fina, pero con el material plateado del artículo del auto.

Cómo evitar el frío en los pies: el truco casero con lo que hay en casa

Luego, tomar el calzado, sacar la plantilla y colocar el nuevo molde de parasol arriba de la suela. ¡Listo! este producto absorbe el frío definitivamente.

Si crees que vas a transpirar mucho el pie, colocar una toallita femenina por arriba del parasol y de la plantilla. De esta forma, queda el pie súper calentito y sin humedad, evitando la transpiración.

Una opción práctica y fácil de armar en casa para épocas de bajas temperaturas extremas. Los pies permanecerán frescos, calentitos y cómodos para andar todo el día fuera de casa sin sufrir el frío ni la humedad en el calzado.