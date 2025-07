Morena Rial liquidó a su ex y lo acusó de ser un padre ausente con Amadeo: “No va a mendigar tu amor mediocre...”

Morena Rial es una de las famosas más polémicas del espectáculo nacional. La hija de Jorge Rial sigue con sus escandalosos posteos en redes sociales, donde revela chismes de la farándula y confiesa algunos detalles de su vida. La mediática buscar rearmar su vida tras salir de prisión al ser parte de una banda delictiva.

Morena sigue los pasos de su padre, y en sus redes sociales revela información que nadie conoce sobre personajes del entretenimiento. Sin embargo, esta vez decidió hacer un descargo en contra del padre de su segundo hijo.

Morena Rial y su ex

Al igual que la China Suárez, More Rial acusó de padre ausente a su ex Matias Ogas, con quien tiene a Amadeo de menos de un año.

Morena Rial se enojó y expuso a su ex por no hacerse cargo de su hijo

“Para vos y todos los que se hacen llamar familia de mi hijo, que se golpean el pecho haciéndose los que están o le dan algo a mi hijo, y ni saben si el nene está bien, si está enfermo, si necesita algo”, comenzó su descargo Morena Rial.

“Gracias a Dios, mi familia y yo no le hacemos faltar nada a él, y tiene gente de buen corazón que nos acompaña y está. Acá no vengan a reclamar nada porque si hay alguien que tiene que reclamar es mi hijo, jamás les importo una m..., menos ahora”, expresó con enojo la hija de Jorge Rial.

“Él desde que nació jamás necesito nada de ustedes. Me cansé de estar y ser buena. Familia es la que está, y la única que decide a partir de hoy que hace o deja de hacer mi hijo soy yo“, agregó Morena.

Luego, la famosa le advirtió a su ex: “Cuando me toque jugar a mí y defender a mi hijo, te quiero ver, fisura. No permitiría que mi hijo jamás mendigue un poco de tu amor mediocre, porque quien hace de menos a un hijo y lo ignora solo se merece lo peor”.

“Ya es tarde para reclamos. El que se sienta zarpado, y le quepa el poncho que se lo ponga, bien corta. Después se cansan de decir que las mamás somos las malas, que no los dejamos ver a los hijos, a los nietos o sobrinos. Pero péguense un baño y pórtense bien, que cuando tuvieron la chance de ser familia o estar cerca del bebé siempre tiraron la de humo”, expresó Morena en otra historia.

“Mi hijo es un rey y como eso lo tienen que tratar. El que lo trate de menos, fuera. Fin del comunicado”, cerró la hija de Jorge Rial.