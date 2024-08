“Nunca más”: La rotunda decisión de Moria Casán sobre volver a trabajar con Marcelo Tinelli

Moria Casán es una actriz y conductora de televisión argentina de 77 años, y una de las personalidades más emblemáticas del espectáculo en el país, debido a su presencia a lo largo de los años y a sus trascendentales momentos y frases televisivas.

Moria Casán afirmó que no desea volver a la televisión

En los últimos días, se habló del regreso de “El Cantando” por la pantalla de América TV, bajo la productora “LaFlia” de Marcelo Tinelli y sus compañeros. Frente a esto, se rumoreó que Moria Casán sería una de las juradas confirmadas.

La última edición se realizó en 2020 bajo la conducción de Ángel De Brito y Laurita Fernández, y Moria estuvo en el jurado. De todas maneras, la vedette brindó una entrevista con Intrusos y negó la posibilidad de volver a la televisión.

Moria Casán no volverá a trabajar con Marcelo Tinelli, por el momento.

“Me llamó ‘el Chato Prada’, y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada nunca más, por el momento. No me divierte ya. Me parece que ya fue, las peleas mías, el estilo de show que yo tengo. Fijate que todos los memes que hay en TikTok se siguen trabajando con mis peleas”, relató Moria.

Además, agregó: “Me devalúa”, y frente a la pregunta de qué proyectos la ilusionan para volver a la televisión, respondió tajantemente: “No tengo ilusión de volver. Estoy muy feliz con mi streaming, ‘Brujas’, y mi vida”. Junto con eso, señaló que le ofrecieron proyectos en Los Ángeles y en China.

Quién es la pareja de Moria Casán

En marzo de 2021, Moria Casán comenzó una relación con Fernando “Pato” Galmarini, un político argentino de 81 años, que desempeñó diferentes cargos en el país. En la misma entrevista con “Intrusos”, la actriz comentó con felicidad que llevan más de tres años de relación.

Además, lo que llamó la atención de muchos es que Casán contó que durante la noche se fija si sigue vivo, ya que Pato tiene una manera muy tranquila de dormir.