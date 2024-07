Lali Espósito reveló detalles de su intimidad con Pedro Rosemblat y dejó sin palabras a Moria Casán: “Somos gente intensa”

Lali Espósito es una cantante y actriz argentina de 32 años, y una de las artistas más populares del país con gran exposición internacional. En los últimos meses, su carrera artística se corrió de foco y fue noticia por su actual pareja, Pedro Rosemblat, y porque Javier Milei, el actual presidente de la Nación Argentina, la nombró “lali depósito” y realizó fuertes acusaciones contra ella.

Lali Espósito visitó “Nave Nodriza”, el programa de Picnic Extraterrestre conducido por Moria Casán, y entre los diversos temas de conversación que trataron en vivo, “la One” le consultó por Pedro Rosemblat, la pareja de la cantante desde principios de 2024.

“¿Qué haces hoy a la noche?”, le preguntó Moria. “Me reúno con Pedrito”, contestó Lali. “¿Van a…?”, quiso saber la Diva, preguntando si tendrían relaciones. “Muy probablemente”, explicó Lali entre risas, y Moria le consultó la frecuencia sexual que tenían como pareja y la cantante respondió: “Intenso. Diario casi. Somos gente intensa. Jóvenes y valientes”.

Lali Espósito confesó que no le dolió el accionar de Javier Milei contra ella

En la misma entrevista, Moria Casán le consultó a Lali Espósito si le dolió lo que pasó con Javier Milei, y ella respondió: “No, no es la palabra. Me enfrenté, en ese momento, a algo muy nuevo para mí”. Y luego habló sobre el significado de lo que sucedió: “Creo que excede el tweet, no estamos hablando acá del tweets”, teniendo en cuenta que tras las PASO, Lali escribió en X: “Qué peligroso, qué triste”.

“Creo que fue mucho más profundo y generó un nivel de discusión, y por ende, de daño entre los pares, que somos los seres de a pie, que no estamos en un gobierno, que somos todos. Creo generaron una especie de odio entre nosotros, quisieron instalar una cosa, que no solo es mentira, sino que es desinformar a la gente sobre como funcionan los espectáculos, que son gratuitos para la gente”, reflexionó Lali.

Por eso, Lali dio detalles sobre los espectáculos gratuitos en diferentes provincias del país y dijo la frase que solía escuchar: “No es gratis porque lo pagamos todos”, y ella acotó: “Es la cultura. Explicar esto parece tonto, pero creo que esto abrió una discusión positiva y por eso, no me enojó. Yo no estoy del lado de ningún gobernante, yo estoy del lado de la gente”.

“Nosotros cantamos, entregamos emoción, la gente elige ir a vernos, algunas veces es en un show privado como el mío en Vélez, que tuve la suerte de que la gente pagó una entrada para ir a verme, y después hay un montón de shows, que este era el punto que a Javier lo movilizaba y a muchos de sus seguidores. Me usaron a mí como cara, quisieron hacer creer que todo es un choreo, que todo el mundo roba. Yo lo único que hice fue defender la cultura de la cual formamos parte”, finalizó Lali Espósito.