El duro relato de Paul Ferreyra sobre su lucha contra el cáncer que emocionó a todos: “No me voy a ir...”.

Paul Ferreyra es una figura destacada que inició su carrera en el mundo del espectáculo como agente de músicos y actores. Con el tiempo, se transformó en el pionero en representar a influencers y generadores de contenido en Argentina.

Aunque ha desarrollado una larga trayectoria junto a reconocidas celebridades, recientemente Paul compartió cómo fue el momento en que le diagnosticaron cáncer de colon. Según relató, ingresó al quirófano por una cirugía de apendicitis, pero la situación se complicó y terminó en terapia intensiva, con un pronóstico delicado.

Así fue que se enteró Paul Ferreyra de su enfermedad

Hace dos años, Paul Ferreyra atravesó una experiencia límite que puso en riesgo su vida y mantuvo en vilo a su entorno. Todo comenzó con un fuerte dolor abdominal que lo llevó a realizarse una tomografía. El estudio reveló un cuadro de apendicitis y fue derivado inmediatamente al quirófano.

“Ahí la vida cambió. Me desperté escuchando ruidos, voces, sin poderme mover y no sabía qué había pasado”, relató. La operación, que inicialmente iba a durar 40 minutos, terminó extendiéndose por ocho horas. Luego, recordó el momento en que el médico le explicó lo sucedido: “Cuando abrimos, encontramos un tumor de 20 centímetros y te lo tuvimos que sacar, el problema es que estaba agarrado al intestino y cuando lo sacamos se agujereó”.

Con el paso de los días, logró una recuperación inicial y estuvo cerca de recibir el alta. Sin embargo, una nueva complicación lo obligó a volver al quirófano. “Se abrió el intestino de vuelta y me tuvieron que operar de nuevo (...) Sale todo bien y a los dos días se necrosa porque estaba muy estirado y me operan de vuelta”, detalló sobre el proceso que debió enfrentar.

Aunque logró recuperarse tras someterse a tres intervenciones quirúrgicas y pasar un mes internado, Paul Ferreyra recibió una dura noticia justo antes de recibir el alta médica. “El único problema es que dio mal la biopsia (...) Es cáncer de colon”, le comunicaron los médicos antes de que pudiera volver a su casa.

Si bien le confirmaron que el tumor había sido extirpado, también le indicaron que debía iniciar tratamiento con quimioterapia “por las dudas”. Ante ese panorama, Ferreyra confesó que sintió un miedo profundo, y que uno de los momentos más difíciles fue compartir el diagnóstico con sus hijos. Aun así, logró encontrar la forma de transmitirles un mensaje esperanzador: “Tengo cáncer, pero no me voy a ir, me voy a quedar”.