A los 72, Graciela Alfano bailó sin corpiño y se volvió viral en las redes: “Feliz de estar viva”

Con una trayectoria que marcó sin dudas una época, Graciela Alfano también supo hacerse un lugar en el mundo de las redes sociales. En Instagram, donde supera el millón de seguidores, mantiene una comunidad fiel que la acompaña y celebra cada uno de sus posteos. Siempre activa, mezcla moda, bienestar, pensamientos personales y su inconfundible actitud y sus seguidores siguen atentos cada uno de sus pasos.

Graciela Alfano enamora a sus seguidores en las redes sociales.

En esta oportunidad, Graciela Alfano volvió a dar de qué hablar y lo hizo con la seguridad que la caracteriza. Este martes por la mañana, la icónica actriz y exvedette sorprendió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram donde se la ve bailando en topless, con una sonrisa en el rostro y una energía arrolladora. “¡Buen día everyone! ¡Feliz de estar viva!”, escribió en la historia que rápidamente se viralizó.

En el clip, Alfano se mueve al ritmo de Cold Heart, el hit de Elton John y Dua Lipa, mostrando no solo su figura sino también su actitud. A sus 72 años, la vedette sigue desafiando los estereotipos sobre la edad y la sensualidad, y la respuesta del público no se hizo esperar: cientos de usuarios celebraron su posteo, que se volvió viral.

Graciela Alfano reveló que venció dos veces el cáncer

La exvedette y actriz reveló recientemente que enfrentó y superó dos tipos de cáncer. “Tuve cáncer dos veces. Ahora estoy sana”, confesó en una entrevista con Infobae, en la que detalló el duro proceso que vivió.

Todo comenzó cuando un amigo médico, tras hacerle una ecografía, le pidió que fuera a su casa con urgencia. “Ahí me cagué”, recordó Graciela, con su habitual estilo descontracturado. El diagnóstico fue demoledor: tenía un tumor de nueve centímetros en el riñón. Y eso no fue todo. También le detectaron otro de tres centímetros en la tiroides. En menos de una semana se sometió a cirugía para extirpar ambos tumores. “No tenía ni tiempo de pensar mucho. Era actuar rápido”, recordó.

Graciela Alfano contó cómo atravesó el cáncer.

Lejos de caer en el dramatismo, Alfano aseguró que el proceso la hizo más fuerte y más real. “Tuve que enfrentar la idea de la muerte. Y lejos de deprimirme, eso me dio una nueva perspectiva: entendí que cada día es un regalo. No se trata de salir de joda todos los días, sino de vivir desde un lugar auténtico, sin máscaras”, reflexionó.