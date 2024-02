Javier Milei volvió a apuntar contra Lali Espósito y Thelma Fardín salió a defenderla

Lali Espósito sigue estando en el centro de la polémica luego de su paso por el Cosquín Rock, en donde manifestó su opinión política y social, y dejó en claro que no se va a quedar callada frente a las campañas y dichos que se dicen en su contra, en especial los mensajes que dejó el presidente Javier Milei.

No es la primera vez que el mandatario nacional habla de la artista y la acusa de “cobrar plata” del Estado en los shows provinciales en los que participa. En una entrevista televisiva que realizó en las últimas horas, Milei le puso el apodo de “Lali Depósito” y volvió a generar polémica.

Ante los dichos del presidente, muchas figuras públicas, cantantes y actores salieron a bancar a la artista ante la persecución política que está viviendo desde que decidió decir lo que piensa y manifestar su ideología política.

Javier Milei volvió a cargar en contra de Lali Espósito

Mediante una entrevista radial, Javier Milei reafirmó sus dichos y fue por más: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, báncate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Báncate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”.

Luego, agregó: “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”.

Ante los fuertes dichos del presidente en contra de Lali Espósito, los artistas comenzaron una campaña. Una de ellas fue Thelma Fardín, quien hizo un extenso descargo para defender a la cantante.

Thelma Fardín salió al cruce de Javier Milei y defendió a Lali Espósito

La actriz realizó una extensa publicación para defender a la artista y manifestar su opinión por la polémica del momento. “Sí, basta, hay un hartazgo. Con ella porque ella está ahí, y les enseña a las pibas que pueden ser mujeres poderosas. El asunto es como nos cambian el encuadre, una y otra vez discutimos lo que quiere la ultraderecha. Sabemos del hambre, ayudamos mano a mano a mujeres en esa situación, el estado garantiza que eso se perpetúe, no es la herencia, son sus propias políticas económicas”, escribió junto a la imagen de Lali hablando de ella sobre su caso con Juan Darthes.

Thelma Fardín defendió a Lali Espósito de la polémica con el presidente Foto: instagram/soythelmafard

“Es violencia institucional, la que ejercen contra Lali y contra todo un pueblo, que claro está enojado y les señalan e inventan enemigos para para distraernos. Lo que no ven es que su obsesión la empodera. Cómo jamás este tipo estuvo en la pobreza (a todos los que vengan a decirme que yo tampoco les aviso que sí) no pueden imaginar que los pobres también quieran arte, soñar con ser cantantes, con que un tema suyo la pegue. Lali enseña eso, y eso viniendo de una piba joven les molesta”, agregó Thelma en defensa de la artista.