Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito, le dejó un fuerte mensaje a Javier Milei: “Lo entiendo, yo también estoy obsesionado”

Lali Espósito continúa en el centro de polémica tras su paso por el Cosquín Rock 2024. La cantante argentina volvió a ser tendencia luego de su descargo en pleno show donde reafirmó su postura política y social. Si bien la artista no lo nombró directamente, el Presidente de la Nación, Javier Milei, habló de la actriz en una entrevista y generó aún más controversia.

A raíz de los dichos de Javier Milei contra Lali Espósito, muchos artistas, personalidades del espectáculo y figuras públicas expresaron su apoyo y respaldo hacia la cantante. Entre ellos, su novio Pedro Rosemblat, quien rompió el silencio y se refirió al tema en su canal de streaming, Gelatina.

Antes de comenzar con el programa, Pedro Rosemblat decidió hablar públicamente por primera vez sobre Lali Espósito como su pareja. Si bien en otras oportunidades, ‘El Cadete’ opinó sobre las polémicas que involucran a la actriz y al líder de La Libertad Avanza, esta vez lo hizo desde un lugar distinto.

Lali Espósito blanqueó su romance con Pedro Rosemblat. Gentileza Instagram.

Qué dijo Pedro Rosemblat tras los dichos de Javier Milei sobre Lali Espósito

“Cualquier cosa que yo diga le será adjudicado, porque el título no va a ser ‘qué opinó Pedro Rosemblat sobre los dichos de Milei’ sino ‘qué opinó el novio de Lali sobre los dichos de Milei’”, comenzó diciendo el conductor de Gelatina.

“Voy a intentar no descalificar, no insultar a nadie y sobre todo no caer en un lugar de defensa, de defenderla porque está visto a todas luces que no necesita que la defienda su novio porque se la banca sola”, agregó. “Si necesitara una defensa tiene literalmente millones de personas que lo pueden hacer y de hecho lo hacen”, sostuvo en referencia al gran número de fans que tiene Lali.

Luego, fue al grano y le habló directamente al actual Presidente de la Nación. “Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo”, dijo al aire. “Javier, si estás mirando esto, si te pasaron este recorte, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas b*ludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, me preguntan sobre los gobernadores y hablo de Lali, estoy hablando de la paritaria nacional docente y termino hablando de Lali… y de a ratos es desesperante”, disparó con humor e ironía.

También apuntó contra los colegas de su novia, en especial aquellos artistas del género urbano, quienes se han mantenido en silencio y no han opinado sobre el tema. “Si bien hay muchos referentes de la cultura y la música que se han pronunciado, también son muchos los que permanecen callados, aún cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gángster, cantan que todos le tiran y nadie los baja, y después les da un poco de miedo que los p*teen en Twitter”, reflexionó. “Lali no se disciplina pero muchos y muchas sí”, agregó en su descargo.