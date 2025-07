Mariana Diarco le hizo frente al frío con un video sin corpiño y aclaró lo que le gustaría para el invierno: “Lean bien cochinos”

Mariana Diarco es una figura que supo reinventarse una y otra vez en los medios. Con una carrera que abarca desde el modelaje y la televisión hasta la conducción y la creación de contenido en las redes, se mantiene siempre vigente y cerca de su comunidad. Dueña de un estilo provocador y sin filtros, cada aparición suya en redes genera repercusión —y su último posteo no fue la excepción.

Mariana Diarco (Foto: Instagram)

En esta oportunidad, Mariana compartió con sus seguidores en las redes un video en el que se la puede ver sin corpiño, únicamente con un pantalón largo de pijama, mientras abre la venta de su dormitorio.

“Con este clima cómo se antoja una buena cobija y un matecito”, escribió sobre el video, aunque muchos usuarios advirtieron que cambió una palabra durante la grabación. “Lean bien, cochinos”, bromeó la modelo sobre el juego de palabras.

La grave denuncia de Mariana Diarco contra El Dipy por la tenencia de su hijo

La influencer decidió romper el silencio ante las actitudes de El Dipy, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos para mantener a su hijo Valentino, de cinco años. Mariana hizo públicas pruebas de una conducta del músico que calificó de repudiable, polémica y peligrosa.

Con una captura de un chat privado, Mariana expuso la respuesta tajante que anticipa el fin de toda comunicación adulta para atender las necesidades de su hijo. “Olvidate que existo”, fue el mensaje que le envió El Dipy. Frente a esto, Diarco decidió revelar públicamente la verdad y denunciar el comportamiento de su ex pareja.

Mariana Diarco denuncia a El Dipy.

Mariana relató el hostigamiento que El Dipy ejerció sobre ella y la tranquilidad de su hijo: “Me amenazó con que no me iba a hablar nunca más y me bloqueó”. Por eso, la mediática agregó: “Ahora la culpa la tengo yo, esto será la excusa para no aparecer más o sentarse en un canal de televisión a llorar mientras yo trabajo todo el día, todos los días, para llegar a fin de mes”.

Mariana Diarco denuncia a El Dipy.

Cansada de esta situación, Mariana reconoció: “A mí me hace un favor enorme si desaparece, al nene no”. Y explicó su postura para proteger a su hijo: “Así que a seguir juntando mis ovarios y los huevos que le faltan a él para sacar adelante un nuevo capítulo de manipulación sin que Valen se dé cuenta”.