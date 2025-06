La grave denuncia de Mariana Diarco contra El Dipy por la tenencia de su hijo: “Me amenazó...”

La crianza conlleva una gran carga de responsabilidades, derechos y momentos llenos de afecto. Sin embargo, cuando una pareja se separa y el amor no perdura, surgen dificultades para coordinar la rutina diaria, situación que está atravesando Mariana Diarco.

La influencer decidió romper el silencio ante las actitudes de El Dipy, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos para mantener a su hijo Valentino, de cinco años. Mariana hizo públicas pruebas de una conducta del músico que calificó de repudiable, polémica y peligrosa.

El Dipy fue denunciado por abuso sexual y extorsión: los detalles de la causa

Con una captura de un chat privado, Mariana expuso la respuesta tajante que anticipa el fin de toda comunicación adulta para atender las necesidades de su hijo. “Olvidate que existo”, fue el mensaje que le envió El Dipy. Frente a esto, Diarco decidió revelar públicamente la verdad y denunciar el comportamiento de su ex pareja.

Así, la rubia detalló el motivo detrás de la furia y el enojo del músico: “Se enojó porque conté que ve al nene once horas a la semana y que desde enero no tengo ayuda económica. Su preocupación pasó por la imagen pública”. Finalmente, abordó el tema más delicado.

La denuncia de Mariana Diarco, su ex pareja

Mariana relató el hostigamiento que El Dipy ejerció sobre ella y la tranquilidad de su hijo: “Me amenazó con que no me iba a hablar nunca más y me bloqueó”. Por eso, la mediática agregó: “Ahora la culpa la tengo yo, esto será la excusa para no aparecer más o sentarse en un canal de televisión a llorar mientras yo trabajo todo el día, todos los días, para llegar a fin de mes”.

Cansada de esta situación, Mariana reconoció: “A mí me hace un favor enorme si desaparece, al nene no”. Y explicó su postura para proteger a su hijo: “Así que a seguir juntando mis ovarios y los huevos que le faltan a él para sacar adelante un nuevo capítulo de manipulación sin que Valen se dé cuenta”.