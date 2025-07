La tensa reacción de Emilia Mernes cuando le preguntaron por María Becerra: “Con ella no...”

Emilia Mernes quedó en el centro de una polémica tras una entrevista donde le consultaron sobre una posible colaboración con María Becerra. El video, que se volvió viral en TikTok, desató una ola de comentarios que apuntan a una supuesta rivalidad entre las dos artistas más escuchadas del país.

Todo ocurrió cuando un periodista le preguntó: “¿En este álbum podemos esperar una colaboración con María Becerra? Porque la gente lo sigue pidiendo, las ve juntas y piden esa canción”. Ante la consulta, Emilia mostró un gesto de incomodidad, soltó una risa nerviosa y respondió: “Hay colaboración con mujeres, pero con María para este álbum no. Pero bueno, ojalá que bueno, pronto a futuro podamos hacer algo juntas”.

Emilia Mernes vs. María Becerra: el origen de la pelea

La reacción no pasó desapercibida. En TikTok, el clip generó miles de visualizaciones y comentarios como: “La cara de bronca de Emilia”, “Se nota que no se banca a María”, “A mí Emilia me trae malas vibras” y “Todos aman a María, pero algo no cierra de ella”.

Aseguran que María Becerra y Emilia Mernes están enfrentadas: “Todo mal”

El momento se viralizó justo cuando Martín Cirio, conocido como La Faraona, sumó más leña al fuego. En uno de sus vivos, afirmó conocer detalles de la interna entre las artistas: “Igual es re cierto que María y Emilia se odian, eh. Yo conozco un lore interno que no lo puedo contar, pero hay pica ahí. Hay pica en serio. Hay todo un puterío con Los Del Espacio”.

Emilia Mernes y María Becerra juntas en los Latin Grammys 2021

Por ahora, ninguna de las dos cantantes se pronunció sobre el tema. Aunque ambas han destacado en entrevistas la importancia de la sororidad en la música, este cruce dejó a muchos con la sensación de que algo más profundo se esconde detrás de las sonrisas en los eventos.