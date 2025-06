María Becerra reveló qué fue lo que le salvó la vida tras sufrir una hemorragia interna y perder 2 litros de sangre: “Chequeáte”

María Becerra continúa en pleno proceso de recuperación tras perder su segundo embarazo que esperaba con ansias junto a Rei, su prometido. La cantante argentina sufrió una hemorragia interna que la dejó al borde de la muerte y compartió su experiencia para concientizar al público.

Por segunda vez, María Becerra tuvo un embarazo ectópico y generó preocupación al ser internada de urgencia tras un fuerte sangrado. La cantante argentina abrió su corazón y contó con lujo de detalles cómo fue ese difícil momento en el que debió luchar por su vida.

J Rei, el novio de María Becerra, le dedicó sentidas palabras. (Instagram)

María Becerra contó cómo se salvó tras perder su segundo embarazo

Mientras continúa con su recuperación, la artista decidió hacer un vivo para interactuar con sus fans. Allí, reveló qué fue lo que le salvó la vida y conmovió a todos con su testimonio.

“Cuídense, cuiden su salud que es lo más preciado que tenemos”, comenzó diciendo como parte de su reflexión. “Yo sé que es muy difícil, yo sé que hay trabajos, que hay que hay trabajo, que hay hijos, que hay estrés, que hay un montón de cosas, pero no te olvides de vos, no te olvides de vos”, añadió consciente de las limitaciones personales de cada uno.

“Si podés chequearte, si tenés la posibilidad, chequéate. A mí en esta situación que me pasó tan grave me salvó ser una persona sana también”, confesó.

María Becerra

Luego enumeró los motivos por los cuales pudo sobrevivir a este delicado cuadro que la tomó por sorpresa: “Primero me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvaron todo el personal de salud de la clínica que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida y después ser una persona sana también me salvó”.

Por último reveló: “Yo perdí 2 litros de sangre en una hemorragia interna y yo tengo 3 litros de sangre en mi cuerpo. O sea, perdí más de la mitad de la sangre y a mí me salvó también ser una persona sana porque yo llegué con todos los en fila”.