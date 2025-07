María Becerra y Emilia Mernes son dos de las artistas argentinas más exitosas y reconocidas a nivel internacional. Ambas tienen una larga lista de hits que encabezan los rankings musicales y acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Sin embargo, a pesar de compartir ambiente dentro del género urbano, todo parece indicar que no hay una buena relación entre ellas.

Desde hace tiempo circula un fuerte rumor de que María Becerra y Emilia Mernes están enemistadas. Las versiones de esta supuesta pelea son varias, aunque principalmente estarían vinculadas a una guerra interna entre La Nena de Argentina y Los Del Espacio. Ahora el youtuber y streamer Martín Cirio confirmó la pelea entre estas dos artistas argentinas y encendió la polémica.

Emilia Mernes y María Becerra juntas en los Latin Grammys 2021

Qué pasó entre María Becerra y Emilia Mernes: los motivos de la pelea

En un stream, Martín Cirio aseguró que ambas cantantes están peleadas y dio detalles de esta historia con larga data. “Es re cierto que María Becerra y Emilia se odian”, sostuvo frente a cámara. “Yo conozco un lore interno que no puedo contar, porque hay alguien que me lo contó, pero hay pica en serio”, añadió.

A pesar de la insistencia de sus fans en el chat de Twitch, el humorista decidió no revelar más detalles aunque continuó: “Pero sí chicos, ¿se piensan que no hay todo un puterío con Los Del Espacio? Obvio hay lore, pero chicos no estoy diciendo ninguna novedad, dale, se sabe. Simplemente lo blanqueé un poco pero sin contar el trasfondo posta, pero hay."

Por supuesto, este video se volvió viral y en las redes sociales comenzaron a revivir teorías acerca del origen de esta pelea. Muchos usuarios recordaron que, en su momento, María Becerra y Emilia Mernes eran muy unidas y se mostraban juntas cuando la oriunda de Quilmes aún estaba en pareja con Rusherking.

¡Todo mal! La teoría que confirma la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes: “Se odian”

Sin embargo, tras la escandalosa separación, la cantante de Nogoyá apareció poco tiempo después en una polémica sesión de fotos junto a su colega y la China Suárez, quien luego confirmó su noviazgo con el ex de María Becerra. Esto habría sido el detonante y el motivo de pelea entre ambas artistas.