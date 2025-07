Romina Uhrig rompió en llanto tras la foto que se filtró en una bañera con el ex de Julieta Poggio: “Ella ya sabe...”

Gran Hermano 2022-23 siempre quedará en la memoria de todos por marcar el regreso del reality y por ser el que le dio el paso a la fama a Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig. Las tres mujeres formaron una amistad que perduró en el tiempo tras los días compartidos en el juego.

A lo largo de los años, las tres famosas compartieron eventos, reuniones y los momentos importantes con las hijas gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina. Pero hace unos días, se filtró una foto de Romina con el exnovio de Julieta Poggio, Lucca Bardelli, en una bañera, lo que desató una interna entre las amigas.

A pesar de que entre ellas hablaron de la situación, Julieta habló públicamente de la polémica y no se mostró conforme con la respuesta que le dio la ex diputada.

Daniela Celis, Julieta Poggio y Romina Uhrig

“Me cayó como el ort*, no me lo esperaba, la verdad. Pedí enseguida el contexto a Romi. Estuve un poquito enojada, pero ya está, todo bien”, expresó con sinceridad la modelo en el streaming de Martín Cirio.

Las declaraciones de Julieta Poggio no fueron bien recibidas por su amiga, por lo que hizo un descargo y reveló como está su amistad después de lo que pasó.

La palabra de Romina Uhrig tras las declaraciones públicas de Julieta Poggio

“Me sorprendió un montón. Me puse muy mal, estoy muy mal. Lo hablé con ella, no es que me junto con su ex. Él sale con alguien de mi grupo. No estábamos abrazados. No puedo no juntarme con mi amiga porque sale con él. Es tema de ellos. No soy su amiga, no lo sigo, no tengo su teléfono”, explicó Romina en Se picó.

“Era en la terraza, había pileta, hidro. Nos metimos todos. Él hizo un video que yo ni idea, estábamos todos pasándola bien”, contó la famosa sobre el contexto de la foto.

Luego, Romina habló de cómo se siente tras el planteo de Julieta: “Estás desconfiando de mí y si lo haces, ya está. Tengo una lealtad muy grande por la gente que amo. No soy así. Obviamente que de alguien que querés, te duele. Ella ya sabe que él viene y se junta porque está con alguien de mi grupo".

"Juli con nuestra amistad es muy reservada, me dolió un montón. Yo jamás desconfiaría de una amiga. Mirá si voy a estar con el ex de una amiga. Una locura”, cerró entre lágrimas Romina.