La guerra sin fin de Gran Hermano: acusaron a Julieta Poggio de querer dejar sin trabajo a Coti Romero y el escándalo es total

Julieta Poggio se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que su exestilista, Pablo Verxelitaki, la acusara de intentar perjudicar laboralmente a Coti Romero. La polémica explotó en redes cuando el peluquero aseguró que la madre de la influencer se comunicó con él para pedirle que eliminara una publicación donde aparecía la correntina, alegando que su hija no quería ser asociada con ella.

Lejos de quedarse en silencio, Poggio reaccionó con un contundente mensaje en sus historias de Instagram: “Este chabón es lo más falso y trucho que hay. ¡No le crean nada de lo que sube!”, disparó ante sus 3.2 millones de seguidores.

La historia que comenzó el escándalo.

El estilista tucumano, que trabajó con figuras como Wanda Nara, Karina Jelinek y Camila Homs, no tardó en defenderse. En su descargo, aseguró que la ex Gran Hermano quedó satisfecha con su trabajo y publicó videos de Julieta sonriente tras su sesión de belleza. “¿Falso por qué? ¿Por no bajar a Coty Romero porque vos me lo pedís?”, cuestionó en su cuenta de Instagram.

El ida y vuelta entre la influencer y el estilista.

Julieta Poggio y Coti Romero: una rivalidad que no termina

Desde que salieron de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio y Coti Romero fueron protagonistas de rumores de enemistad. Si bien ambas intentaron minimizar la tensión en algunas ocasiones, los episodios de competencia entre ellas siguen dando que hablar. En varias oportunidades, trascendió que Poggio no quería compartir marcas ni eventos con la correntina, algo que ella siempre desmintió.

Verxelitaki acusó a la madre de Poggio en medio del escándalo.

En este nuevo episodio, Verxelitaki fue más allá y apuntó directo contra Julieta: “Luego de realizarse el trabajo me llamó la ‘mamánager’ para pedir que baje a Coty y a Juliana (Scaglione). Yo soy un nexo para que otros emprendimientos las vean, ¿es lindo meterse con el laburo de los demás, ‘Popoggio’?”.

La disputa que parece no tener fin.

El escándalo no terminó ahí. Ante los mensajes de los seguidores de Julieta que afirmaban que en los videos publicados por Verxelitaki no era ella quien aparecía, el estilista redobló la apuesta: “Si dicen que no sos vos en los videos, tranqui, no es mi culpa. Capaz están acostumbrados a verte con veinte filtros, y cuando te ven sin edición se confunden”.

La influencer, por su parte, no volvió a referirse al tema, pero el cruce sigue sumando reacciones en redes sociales. ¿Responderá Poggio nuevamente o dejará que la polémica se diluya con el tiempo?