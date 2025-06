Desde Miami, Emilia Attias conquistó a sus seguidores con un minivestido y microbikini amarilla

Emilia Attias sigue ganando terreno en redes sociales y no deja de ampliar su comunidad. Con más de un millón de seguidores en Instagram, cada publicación suya causa revuelo: ya sea una producción, un momento cotidiano o algo relacionado con su carrera, siempre logra llamar la atención. Actriz, modelo y dueña de un estilo inconfundible, impone tendencia con naturalidad y se roba todas las miradas.

Emilia Attias conquistó con sus fotos desde Miami

Desde hace unos días, la actriz se encuentra en Miami, desde donde compartió algunas fotos de su viaje con sus seguidores en Instagram. En su última publicación, se la pudo ver con un minivestido negro lencero y unos lentes de sol, posando en la puerte de su hotel.

También aprovechó para compartir algunas fotos desde la pileta, desde donde conquistó a sus fans con una microbikini amarilla con detalles en negro.

Emilia Attias dio la noticia más feliz junto a su nuevo novio

Desde hace unos meses, Emilia está en pareja con Guillermo Freire, un empresario con quien inició un vínculo que rápidamente despertó la atención de los medios. La relación causó revuelo al principio, sobre todo por el escándalo que se generó cuando el Turco descubrió el romance. Pero con el paso del tiempo, las aguas se calmaron y hoy reina la armonía, sobre todo por el bienestar de Gina, la hija de ambos.

En una entrevista reciente, Emilia fue clara sobre sus planes a futuro: “Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos. Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así”.

Emilia Attias y Guillermo Freire.

Con 38 años y una hija de 7, Attias reconoció que la maternidad es una experiencia que la marcó profundamente. Y aunque por ahora no tiene nada decidido, no descarta volver a vivir esa etapa: “Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadio. Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”.