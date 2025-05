Emilia Attias burló la censura de Instagram y posó con un mono transparente que dejó verlo todo

Emilia Attias se hizo su lugar en las redes y hoy la siguen más de un millón de personas que están atentas a cada paso que da. En Instagram muestra su versión más auténtica: mezcla laburo, momentos personales y producciones que siempre dan que hablar. Actriz, modelo y todo lo que se proponga, Emilia comparte su día a día sin filtros.

En esta oportunidad, la actriz quedó al borde de la censura de Instagram con un look que dio que hablar. Emilia apostó a un mono transparente de red en color negro, con aberturas estratégicas en la zona de la cadera. La red del vestido dejó a la vista mucha piel y sus curvas, y en pocas horas la publicación acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

Para complementar el look eligió no llevar accesorios y posar con el pelo estilo wet, ideal para que todo el protagonismo se lo lleve el outfit, que sin dudas no pasó desapercibido.

Emilia Attias mostró su lado más hot con una microbikini y un vestido tejido

En una de sus publicaciones más recientes, Emilia conquistó a sus seguidores desde el mar colombiano con una serie de fotos donde luce una microbikini negra y un vestido tejido a tono. Las imágenes, tomadas durante el atardecer y dentro del agua, capturaron la esencia más sensual y relajada de la actriz.

La sensual producción de Emilia Attias desde Colombia

“¿Algo más inspirador que un sunset adentro del agua sintiendo todo el poder del mar?”, escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en generar miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores celebrando su belleza y su estilo.