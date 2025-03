Aprovecha la soltería: Coti Romero posó con un body ajustado y se llevó todos los piropos

Coti Romero sigue sorprendiendo a sus seguidores en las redes sociales. La ex participante de Gran Hermano 2022 publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se la puede ver cambiándose y probándose un body en color nude. Con gran actitud, la correntina posó de distintas maneras para resaltar el diseño de la prenda y compartir su look con sus miles de seguidores.

Coti Romero deslumbra con su estilo.

El posteo no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de comentarios y elogios por parte de sus fanáticos. En el video, Coti combina su outfit con una producción sencilla en la que se cambia frente a cámara y lo muestra en distintas poses, dejando en claro que su personalidad y sus looks siguen conquistando las redes.

Coti Romero habló sobre su relación con Nacho Castañares y no descartó una reconciliación

Mientras brilla en las redes sociales, la vida sentimental de Coti también sigue siendo tema de interés para sus seguidores. Luego de haber superado una breve crisis en febrero, finalmente confirmó su separación de Nacho Castañares, otro de los exparticipantes de Gran Hermano. Sin embargo, lejos de cerrar la puerta definitivamente, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

Coti Romero habló del fin de su relación con Nacho.

“Nacho es re buena persona. Son cosas que se pueden conversar. Es una boludez. Lo hablamos, pero son cosas que no quiero agrandar”, explicó en una entrevista con LAM, descartando cualquier rumor de pelea o de terceros en discordia.

Coti Romero y Nacho Castañares, previo a su separación (Foto: Instagram)

Cuando le preguntaron si podría haber una segunda oportunidad, Coti no dudó en responder: “Puede ser. Yo lo amo mucho. Ojalá algún día, cuando me sienta mucho mejor conmigo misma, con terapia, pueda... No sé”. Además, agregó con sinceridad: “Me encantaría que cuando esté bien sea él, porque para mí no existe otra persona y no creo que me vuelva a pasar algo así”.