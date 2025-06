Pampita reveló el problema de salud que padece y sorprendió a todos: “Te acompaña toda la vida”

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a utilizar sus redes para algo más que mostrar su trabajo o su vida familiar. Esta vez, se animó a compartir una parte muy personal de su historia: “Yo soy disléxica… ¿Y vos?”, escribió, despertando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La modelo, conductora y jurado del Bailando se mostró cercana y sincera al referirse a esta condición que, según especialistas, afecta a entre el 10 y el 15% de la población mundial. “No es una enfermedad”, explicó Pampita en su publicación. “Es algo que viene de serie, como el color de ojos o de piel. Te acompaña toda la vida”.

Pampita junto a otros famosos que participaron del evento.

Pampita, embajadora de una causa que la toca de cerca

El posteo fue en el marco del reconocimiento que recibió como embajadora de Disfam Argentina, una organización que trabaja por la inclusión y el diagnóstico temprano de niños y niñas con dislexia. Pampita participó del tercer almuerzo organizado por la fundación y no solo fue homenajeada, sino que también aprovechó para contar su experiencia.

Pampita habló sobre su dislexia.

En su mensaje, invitó a sus seguidores a compartir sus propias vivencias: “¿Sos disléxico? ¿Tenés un familiar disléxico? Contame cómo te diste cuenta y en qué te afecta hasta el día de hoy”, escribió. En minutos, su cuenta se llenó de comentarios de personas agradeciendo su testimonio y valorando su visibilidad.

La dislexia es una condición neurológica que genera dificultades específicas en la lectura, la escritura y la ortografía, aunque no tiene relación con el coeficiente intelectual. Puede ser un gran desafío en el entorno escolar, por lo que un diagnóstico temprano y una adecuada contención familiar y escolar son fundamentales.

Pampita en el evento.

Pampita, siempre sonriente y segura en la pantalla, mostró así un costado poco conocido de su vida. “Es algo con lo que aprendí a convivir, y no me impidió hacer nada de lo que me propuse”, comentó durante el evento.