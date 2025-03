El desgarrador video de Coti Romero tras su separación con Nacho Castañares que generó preocupación: “Desquiciada”

La comunidad de Gran Hermano se sorprendió el pasado 16 de marzo con una terrible noticia: Nacho Castañares, exparticipante de la competición, se separó de Coti Romero tras estar juntos por varios meses.

Coti Romero y Nacho Castañares, juntos otra vez. (Foto: Instagram)

"No estamos más juntos con Co (...) No quieran buscar nada porque no lo hay. Nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó, jamás, nada de lo que lamentablemente se dijo”, aseveró el hermanito con cierto pesar.

El comunicado de Nacho causó gran tristeza entre sus fanáticos, quiénes ya intuían lo que ocurría por su última pelea en su streaming. Por ello, la comunidad se ha mostrado preocupada por Coti, quien habría mostrado su primera reacción a su ruptura.

El video de Coti Romero que preocupó a todos

El hecho ocurrió un día después del escrito del exhermanito, cuando la correntina subió unas historias en redes sociales. Allí, se le vio con los ojos hinchados de tanto llorar y un rosario que adornaba su cuello. "Estaba llorando, me miré al espejo y me empecé a reír”, confesó la joven en Instagram.

Minutos más tardes, la joven publicó un video donde hacía mayor alusión a cómo pasaba los primeros días de su ruptura. “Estoy completamente desquiciada, tengo más párpados que ojos”, lanzó en conjunto con un meme de un hombre con los ojos hinchados.

Coti Romero reveló cómo fue víctima de una estafa

Desde otro aspecto, este no sería el único problema al que se enfrenta Coti Romero. Previo a conocerse su ruptura con Nacho Castañares, confesó haber sido víctima de una estafa en una de sus experiencias laborales.

"Nosotros obviamente confiamos. Yo subí las publicaciones y después de eso pasó un tiempo… pasaron unos días (...) Era muchísimo dinero, más de la mitad de lo que yo debía ganar. Imagínense la ganancia que él sacaba de cada cosa que hacía y aun así no pudo pagar (...) Si ustedes me pueden ayudar a que esto se viralice, les voy a agradecer, para que no le pase a otra persona. Porque además de eso, venía con excusas de que estaba trabajando, que lo hacía con un montón de influencers más… hasta microinfluencers que viven de esto y a los que también estafó“, sentenció la correntina.