Así se despidió Tato de Gran Hermano 2025 tras convertirse en ganador: “Vayan por lo que sueñan”

Finalmente, Gran Hermano 2025 tuvo su gran final tras más de seis meses en vivo en los que pasó de todo. Hubo más de 25 participantes, expulsiones, reingresos, nuevos jugadores y familiares, todos ellos formaron parte de la edición que consagró como ganador a Santiago “Tato” Algorta.

En tercer lugar, salió Luz, la jujeña que formó parte del tridente, el grupo más fuerte dentro del juego por esos seis meses. Luego se midieron en un mano a mano Ulises y Tato, que terminó con el uruguayo como ganador del reality.

El flamante ganador se impuso ante el cordobés con el 62.8% de los votos. Tato se quedó solo en la casa de Gran Hermano y con euforia festejó la victoria antes de apagar las luces para marcar el fin del programa.

Tato el gran ganador de Gran Hermano 2025

Así se despidió Tato como ganador de Gran Hermano 2025

“Llegó el momento de abandonar la casa. Un honor. Cada uno de los jugadores que pasaron por esta casa en todos estos años soñó con este momento, apagar las luces, ser el último en irse, pero solo uno logra, hoy te toca a vos”, le dijo la voz de Gran Hermano para apagar las luces y cerrar la edición del programa.

“Desde el 2 de diciembre te mostraste siempre como un gran líder. Fuiste un jugador analítico, provocador y muy inteligente. No solo fuiste el mejor, también supiste destacar los valores de la amistad. Es hora del reencuentro con la hermosa vida que te espera afuera. Te deseo lo mejor”, le comentó la voz del dueño de la casa a Tato para despedirlo.

Ante esto, Tato expresó sus últimas palabras antes de cerrar la puerta y reencontrarse con su gente. “No puede ser, no me puede estar pasando esto. No sé si estoy listo para apagar las luces. Estoy muy feliz, no me quiero ir. Gracias Big por haberme hecho tan feliz y por darme la oportunidad de mi vida”, expresó el uruguayo muy emocionado, en el momento de dejar la casa.

“Gente salgan de la zona de confort, por favor, está ahí la felicidad. Vayan por lo que sueñan, sean muy felices, hagan que ahí está la felicidad. Cáguense en la opinión de los demás, mientras no hagan mal a nadie, sean ustedes, fieles a sí mismo“, aconsejó el flamante ganador antes de salir del reality.

Luego Tato llegó al piso con euforia, saludó a sus fans y familiares, y se reencontró con Santiago del Moro para levantar el gran premio.