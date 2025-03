La angustia de Coti Romero al contar que fue víctima de una terrible estafa: “Ni un solo peso”

Tras su participación en Gran Hermano (Telefe), Coti Romero logró convertirse en una de las personalidades emergentes de la farándula nacional y las redes sociales. Recientemente, la influencer denunció haber sido víctima de una estafa, apelando a la solidaridad de los internautas para viralizar su testimonio.

Fue a través de su perfil en TikTok, donde cuenta con más de 800.000 seguidores, que la exparticipante del reality relató la decepcionante y amarga experiencia que vivió junto a su amiga Carla, quien se encarga de recibir y coordinar propuestas laborales, y con un colaborador comercial.

Coti Romero contó cómo fue la estafa que le hicieron

En su relato, Romero explicó que fue de esta manera como conoció al usuario de Instagram Bruno Schol. “La verdad es que ni siquiera sé cómo se pronuncia”, expresó la influencer, mientras mostraba en pantalla el perfil del presunto estafador en cuestión.

No obstante, Coti aseguró que la primera experiencia de trabajo con él fue normal. “La primera vez trabajamos y todo súper bien. Tardó un poco, pero pagó”, explicó la exhermanita.

A pesar de que el pago inicial llegó con retraso, Romero insinuó que podría haber sido una táctica para ganar confianza. Según contó, cuando el hombre les ofreció a ella y a su amiga una nueva colaboración, les aclaró que no podría pagarles por adelantado debido a “un pequeño inconveniente”. No obstante, Coty decidió confiar en él y aceptó la propuesta.

“Nosotros obviamente confiamos. Yo subí las publicaciones y después de eso pasó un tiempo… pasaron unos días”, expresó Coty, quien no recibió el pago. Esto llevó a que su amiga Carlita, quien tenía contacto directo con el usuario, le exigiera lo acordado, pero el hombre jamás le respondió. “Miren todas estas cosas que esta persona le va diciendo, que le va mintiendo…”, indicó la correntina mientras mostraba en pantalla los mensajes de WhatsApp. “No recibí el pago todavía…”, le expresó.

El chat de Coti Romero con el estafador.

Para empeorar la situación, la influencer contó que Schol llegó a negar ser la persona de la foto en un momento. “Me dijo que no era él”, recordó, visiblemente molesta y sorprendida. Aunque Romero aclaró que no dependía de ese dinero, la actitud del hombre la incomodó, ya que su amiga sí lo necesitaba. “Porque trabajamos así, a comisión”, destacó.

Romero explicó que el estafador siempre tenía una excusa preparada para evitar cumplir con el pago. Debido a esto, las inconsistencias empezaron a acumularse, y al ponerse en contacto directamente con la persona que supuestamente debía enviar el dinero desde el exterior, recibió una respuesta rotunda: “Nos dijeron que eso es completamente falso, que a él sí le entregaron el dinero. ¿Qué hizo con esa plata? Quién sabe”.

Muy enojada, expresó la historia que les relató el estafador: “Él nos entró por el lado de ‘yo tengo una agencia de influencers, bla, bla, bla…’”.

El perfil del estafador.

Luego, Romero reveló que el estafador le pidió grabar un video en el que afirmaba: “Yo soy Constanza Romero y trabajo con Bruno Schol”, incluso mencionando una cifra de dinero. Más tarde, se enteró de que ese monto coincidía con una suma que el hombre había cobrado en su nombre. “Era muchísimo dinero, más de la mitad de lo que yo debía ganar. Imagínense la ganancia que él sacaba de cada cosa que hacía y aún así no pudo pagar”, denunció.

“Si ustedes me pueden ayudar a que esto se viralice, les voy a agradecer, para que no le pase a otra persona. Porque además de eso, venía con excusas de que estaba trabajando, que lo hacía con un montón de influencers más… hasta microinfluencers que viven de esto y a los que también estafó”.

Y finalizó: “Yo sé que el karma se va a encargar, pero no lo voy a dejar así. Ni siquiera intentó ir pagando de a poco. No me dio ni un solo peso”.