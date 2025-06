Daniela Celis reveló el verdadero motivo de su separación de Thiago Medina: “Él me dijo ‘yo quiero’...”

La historia de amor de Daniela Celis y Thiago Medina fue de 0 a 100 en cuestión de meses. El vínculo que tuvo varias idas y vueltas dentro de la casa de Gran Hermano terminó con noviazgo, embarazo gemelar, dos hijas y separación en menos de 3 años.

Si bien desde el primer momento, cuando anunciaron el final del vínculo, ambos destacaron la buena relación que mantenían en pos de brindarle el mejor contexto a sus nenas, no se terminaba de comprender a ciencia cierta qué motivó la separación.

De visita al stream de Martín Cirio, “La Faraona”, Daniela reveló la verdadera razón del desenlace, dejando en claro que fue él quien tomó la decisión de separarse, pero resaltando al mismo tiempo su buen accionar.

El verdadero motivo de la ruptura

Daniela Celis contó que antes de quedar embarazada tenían una vida sexual muy activa, pero que una vez que nacieron las niñas, el escenario cambió. El reclamó de Medina tenía que ver con eso.

“Nosotros nos separamos por ese motivo, como no cog... tanto, él fue sincero conmigo. Me dijo: ‘Yo quiero tener relaciones sexuales. La verdad, no quiero engañarte, pero si no tenemos sexo, prefiero separarme y estar con otras persona’”, detalló la joven exparticipante de Gran Hermano.

Celis destacó la palabra de su expareja, con quien tenían una especie de acuerdo acerca de los engaños e infidelidades: “Le dije que por favor yo no quiero engaños, infidelidad, no quiero que se filtre nada, ni que aparezcan foto tuyas con otras minas, no quiero ningún quilombo, nada de eso”. Y agregó: “Le pedí respeto, que si un día le aparecía el minón de su vida y se la quería co... que venga y me lo diga”.

“Él quería cog... todos los días”, reveló Celis, a lo que Julieta Poggio -también en la charla con Cirio- indicó: “Bueno, amiga, pero vos también eras así antes”.