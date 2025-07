Una ex participante de Gran Hermano debutó en una plataforma para adultos y dejó a todos sin palabras

Siguiendo los pasos de otras exjugadoras que sorprendieron con sus decisiones fuera de la casa, una reciente figura de Gran Hermano decidió dejar atrás el juego para mostrarse como nunca antes. A sus 32 años, cambió los flashes del reality por los de una cámara mucho más íntima y aceptó la propuesta de una plataforma para adultos.

Así son las casas que se ganaron los tres finalistas de Gran Hermano 2025: varias habitaciones y amplias ventanas

Se hizo notar por un intenso romance con un conocido futbolista y luego encendió la pantalla con escenas que no pasaron desapercibidas junto a otro participante del reality. Hoy, apuesta por un nuevo perfil… tan audaz como inesperado.

La ex Gran Hermano que se animó a subir contenido en una plataforma de adultos

De esta manera, Jenifer Lauría —la ex empleada del Sindicato de Camioneros que dejó atrás años de trabajo estable para probar suerte en la “casa más famosa del país”— acaba de dar su primer paso en el mundo del entretenimiento para adultos. A través de una reconocida plataforma, promete mostrarse como nunca antes y comenzar una nueva etapa lejos del reality… pero igual de provocadora.

Sobre su desembarco en el mundo del contenido para adultos, Jenifer fue contundente. “Mi paso por la televisión me expuso mucho, pero también me abrió puertas. DivasPlay es una de esas oportunidades que decidí aprovechar con total libertad”, aseguró, dejando en claro que no se arrepiente del giro que dio su carrera.

Jenifer Lauría.

Además, reflexionó sobre su nueva etapa y lo que significa este proyecto a nivel personal: “Después de todo lo que viví públicamente, sentí que era el momento de tomar las riendas de mi propia imagen”, agregó.

En cuanto al tipo de contenido que realiza, Jenifer no dejó dudas sobre su estilo y postura: “No me interesa encajar en lo que se espera. Quiero mostrarme tal cual soy, y esta plataforma me permite hacerlo sin intermediarios”.

Jenifer Lauría.

Jenifer también destacó que su incorporación a DivasPlay responde a una nueva manera de enfocarse en sí misma y en su bienestar personal. “Estoy empezando una etapa en la que priorizo lo que me hace bien. Ser parte de DivasPlay es una forma de apostar por mí misma. Me gusta que acá no se juzga. Cada mujer decide qué contar, cómo mostrarse y qué camino quiere recorrer”, concluyó con convicción.