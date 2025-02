El paso de Jenifer Lauría por la casa de Gran Hermano 2025 fue breve pero intenso. La estadía de participante duró poco ya que fue expulsada por infringir reiteradamente las reglas del juego. Sin embargo, dejó su huella y causó revuelo con su romance con Nano.

La salida de Jenifer generó un fuerte impacto tanto dentro de la casa como en las redes sociales. La participante había regresado tras el repechaje pero rompió las reglas y fue expulsada por decisión de Gran Hermano. Como reemplazo, entró nada más y nada menos que el jugador con el que tuvo un fugaz romance: Nano.

La discusión con Chiara terminó de dejarla fuera de la casa y debió esperar todavía más tiempo para tener su reencuentro con Nano. Sin embargo, el romance no tardó en revivir ya que días más tarde el participante también debió abandonar Gran Hermano por decisión del público.

Una vez fuera de la competencia, Jenifer y Nano se reencontraron en el estudio de televisión y desde entonces no se separaron. Incluso, muchos seguidores del programa conducido por Santiago Del Moro los comparan con Thiago y Daniela, de la edición anterior.

Qué dijo Jenifer sobre tener un hijo con Nano

Jenifer estuvo como invitada en el programa de Verónica Lozano, donde también participó Daniela Celis. Allí, la ex de Centurión hizo una llamativa comparación con Pestañela y señaló que reingresaron para vengarse pero finalmente cambiaron de opinión y apostaron por el amor.

En medio del diálogo, Daniela soltó un comentario que tomó por sorpresa a Jenifer. “Ahora te falta entrar el año que viene con Nano y las gemelas“, dijo con picardía sobre un posible embarazo.

La llamativa observación de la ex hermanita hizo que la propia Jenifer saliera a responder. Sin dudarlo, aseguró que no está en sus planes formar una familia con su nuevo amor. "No, no. Ni loca. Yo ya tengo a mi hija y él tiene su hijo“, sostuvo convencida de que no hay embarazo en camino.