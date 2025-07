El polémico comentario de Duki sobre la fama y el dinero que generó repudio: “Romantiza la pobreza”

Duki volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por sus declaraciones en una entrevista con el medio HISPA. El cantante reflexionó sobre la ansiedad, la obsesión con la fama y la idea del éxito, pero sus palabras no fueron bien recibidas por gran parte del público.

“Los jóvenes no pueden desarrollar una identidad. Llegan a los 20 años viendo a todos los demás y quieren ser todo lo que son los otros. Entonces a los 20 años y tenés que laburar en un lugar limpiando platos, nada flaco, bancate, nada”, expresó Duki.

Y agregó: “Yo sé que vos flashás, que querés ser Justin Bieber, ¿entendés? Porque ahora todos quieren ser famosos. Si quieren ser músicos, eligen a los músicos porque quieren ser famosos. Pero quieren ser o streamers o influencers. La gente quiere ser famosa porque de chico ve la vida de los demás y piensa que eso es lo copado”.

Los dichos de Duki que generaron fuertes críticas en las redes sociales

El artista fue más allá y compartió su visión sobre la felicidad: “A la mayoría de los famosos que conozco no sé si son felices. Me parece que ninguno es feliz. Para mí feliz es la gente que yo vuelvo a mi casa y los veo. Mis amigos, mi familia. Gente que de verdad son felices posta. Y que son felices con poco, ¿entendés? Que van y laburan y a veces no llegan a fin de mes, pero tienen su plan de comida, su familia, lo que necesitan realmente para vivir”.

La críticas a Duki.

Las redes explotaron. “Eso es romantizar la pobreza”, escribió un usuario en X. Otros fueron más duros: “Es una incoherencia total. Él canta sobre yates y guita y después viene a dar cátedra de humildad”. Otros fueron lapidarios: “Es fácil hablar así cuando ya tenés una vida de privilegios” o “Que se ponga un kiosco entonces”, fueron algunos de los mensajes más compartidos.

Las redes se llenaron de críticas hacia el cantante.

Duki cerró con una advertencia: “Si seguimos así, en 20 años no va a haber médico, eso es una locura. Nadie va a querer ser barrendero, nadie va a querer atender un kiosco. Pero es parte de la vida”.