Lali Espósito contó cómo nació la colaboración con Duki para su nuevo álbum: “Escuchó el disco y me dijo...”

Lali Espósito está en su mejor momento. Mientras se prepara para romperla en Vélez con un show que promete ser histórico, la cantante anunció el lanzamiento de su nuevo disco: No vayas a atender cuando el demonio llama. Con fecha de estreno para el 29 de abril, este álbum marca una nueva etapa en su carrera, donde mezcla pop, electrónica, y sonidos urbanos, sin perder su sello personal.

Entre los adelantos ya conocidos como “Fanático” o su reciente hit con Miranda!, “Mejor que vos”, una de las noticias que más emocionó a sus fans fue la confirmación de una colaboración con Duki. Pero lo que sorprendió aún más fue saber cómo se gestó ese cruce artístico.

¿Lali Espósito ft Duki? La sorprendente confesión que hizo la cantante sobre su nuevo álbum

Durante la avant-première de El fin del amor, la serie que protagoniza para Prime Video, Lali respondió con entusiasmo cuando le preguntaron por sus colaboraciones en el disco: “No se filtró para nada, te lo conté yo misma. Te mandé para Spotify y ahí te encontrabas con que había una canción que se llama Plástico, canto junto a Duki, y otra canción que se llama 33, junto a Dillom”.

Lali Espóstio para su último álbum.

Duki y Dillom: los artistas que se suman al nuevo disco de Lali Espósito

Con total naturalidad, Lali Espósito explicó que tanto Duki como Dillom no solo dijeron que sí, sino que eligieron con qué canción querían participar: “Duki se re copó, escuchó el disco y me dijo ‘quiero estar en esta canción’. Dillom lo mismo, le mostré el disco y le pregunté cuál era la que imaginaba para él, me dijo ‘de una’, se metió, grabó, escribió”.

Lejos de cualquier ego o rosca musical, la artista destacó la generosidad de sus colegas: “Los dos muy generosos de participar en mi música”. Y se mostró orgullosa del resultado: “Son dos argentinos que nos representan increíblemente bien en la música, y lo que aportan está buenísimo”.

¿No estaban peleados? Lali Espósito adelantó su colaboración con Duki y sorprendió a sus fans

Por su parte, Duki también dejó su mensaje en redes sociales, celebrando esta colaboración: “Tuve el honor de ser parte, gracias por la invitación. La canción es Plástico, espero que la disfruten”.