Duki reveló cuál es su banda preferida de rock nacional y qué canción es su favorita

Duki es sin dudas uno de los más grandes exponentes del género urbano argentino. El rapero comenzó su carrera artística como freestyler, en competencias de plaza como El Quinto Escalón, y luego decidió dedicarse a la música. Desde entonces, se convirtió en un referente del trap a nivel mundial.

Sin embargo, como gran parte de los argentinos, Duki tiene una gran influencia del rock nacional. En una reciente entrevista, el artista habló acerca de su fanatismo por diferentes bandas argentinas y reveló cuál es su grupo preferido, así como los temas que más escuchaba en su casa cuando era chico y que lo marcaron de por vida.

En su paso por Olga, Duki fue consultado Migue Granados acerca de la música argentina que escucha y lo han influenciado. “Para mí el Flaco, Charly, Soda Stereo”, dijo refiriéndose a Luis Alberto Spinetta, Charly García y la icónica banda de Gustavo Cerati.

Luego, el referente del trap reveló cuál es su banda de rock nacional favorita. “Mi banda preferida es Los Abuelos de la Nada. Me encantan mal, Sin Gamulán es mi tema preferido de toda la vida”, aseguró durante el streaming en vivo.

“Virus me encanta porque me da algo de acordarme de estar en mi casa, en Almagro”, añadió acerca de la música que lo marcó de pequeño. “Yo me acuerdo que a los 5 años tenía un disco de Virus que lo ponía en el comedor y arrancaba Luna de Miel y me volvía loco”, recordó.

“Después así que más me haya pegado a mí, ponele, cuando empecé a entender un poco… mis bandas de wachín fueron Los Pericos, La Vela Puerca…”, aunque aclaró que es uruguaya. “Árbol, Catupecu, me encanta mal”, sumó.

La anécdota de Duki con Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu

Luego, Duki contó una anécdota que vivió durante su paso por el Cosquín Rock 2024 junto a Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, quien sufrió un ACV pocos días después del festival.

“La otra vez me lo crucé a Fer y la re flasheé”, comentó mano a mano con Migue Granados. “Él me hizo flashear, me hablaba como si yo fuese un capo mal y yo no lo podía creer”, recordó con emoción cómo fue el encuentro en el hotel donde se estaban hospedando.